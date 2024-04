Fuchstal und Kaufering: Zwei Unfallflüchtige an einem Tag

Ein Ostallgäuer kommt vom Weg ab und eine Fitnessstudiobesucherin touchiert ein anderes Fahrzeug. Beide entfernen sich ohne Rücksprache von der Unfallstelle.

Zwei Unfallfluchten meldet die Polizeiinspektion Landsberg für den vergangenen Donnerstag. Die erste Unfallflucht ereilte sich gegen 10.30 Uhr auf der Weldener Straße in Fuchstal. Ein Autofahrer aus dem Ostallgäu kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Zaun und landete in einem Feld. Er wurde von einem hilfsbereiten Landwirt aus dem Feld gezogen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Böse Überraschung für Studiobesucherin in Kaufering

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, touchierte zudem eine unbekannte Fahrerin auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in Kaufering mit ihrem Pkw den geparkten Pkw einer anderen Studiobesucherin. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Auch hier entfernte sich die Fahrerin anschließend, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet Zeugen der Tat daher sich unter Rufnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)