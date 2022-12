Landkreis Landsberg

18:00 Uhr

Fuchstalbahn: "Der Ball liegt jetzt beim Landkreis Landsberg"

Plus Der Kreistag in Weilheim-Schongau spricht sich in einem weiteren Beschluss für die Reaktivierung der Fuchstalbahn aus. Wie es jetzt weitergeht.

Von Dominik Stenzel

Schon lange besteht der Wunsch, dass auf der Fuchstalbahn wieder Personenzüge fahren. Der Kreistag in Weilheim-Schongau hat nun in einem Beschluss einstimmig die Reaktivierungskriterien des Freistaats Bayern anerkannt und die Erstellung einer Potenzialanalyse gefordert. Harald Baumann, Sprecher des Arbeitskreises Fuchstalbahn, sieht darin einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Reaktivierung der Bahnstrecke. Für ihn ist jetzt der Landkreis Landsberg am Zug.

