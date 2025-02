Fünf Kreuze: Bundestagswahl und Bürgerentscheid im Landkreis Landsberg

Dieser Wahlabend bietet Spannung: Am Sonntag, 23. Februar, steht im Landkreis Landsberg nicht nur die Bundestagswahl im Mittelpunkt, sondern auch der Bürgerentscheid zum geplanten Neubau eines Landratsamts im Landsberger Osten. Erstmals findet ein Bürgerentscheid auf Landkreisebene statt. Rund 96.000 Frauen und Männer sind wahlberechtigt.

Am Sonntag, 23. Februar, haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Insgesamt gibt es im Landkreis 184 Wahllokale, davon 75 Briefwahllokale. Auch Briefwähler können ihre Abstimmungsunterlagen noch bis 18 Uhr beim für sie zuständigen Rathaus oder Bürgerbüro (Landsberg) einwerfen, sagt Wahlleiter Maximilian Schuler vom Landratsamt. Er geht davon aus, dass rund die Hälfte der Wählenden die Briefwahl nutzen. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren lag die Wahlbeteiligung im Landkreis Landsberg bei 83,7 Prozent. Am Sonntag dürfte sie ähnlich hoch sein.

Bei der Bundestagswahl werden zwei Stimmen vergeben: die Erststimme auf der linken Seite auf dem Stimmzettel und die Zweitstimme auf der rechten Seite. Mit der Erststimme wird eine Person aus dem jeweiligen Wahlkreis direkt gewählt, mit der Zweitstimme wählen die Bürgerinnen und Bürger die Landesliste einer Partei. Im Wahlkreis Starnberg-Landsberg-Germering gibt es zwölf Direktkandidaten: Michael Kießling (CSU), Carmen Wegge (SPD), Verena Machnik (Grüne), Paul Friedrich (FDP), Alexander Neumeyer (AfD), Rolf Jürgen Hofmann (FW), Bernhard Feilzer (Linke), Manfred Helmers (Basis), Sabine Hahn (Tierschutzpartei), Christoph Raab (Die Partei), Markus Wagner (BP) und Titus Muschik (Volt).

Beim Bürgerentscheid geht es um den Neubau eines Landratsamts

Beim Bürgerentscheid können die Wählerinnen und Wähler zwei Fragen und eine Stichfrage beantworten. Es handelt sich um drei getrennte Abstimmungen. Es sollte daher für alle drei Fragen eine Abstimmung erfolgen. Der Stimmzettel wird allerdings nicht ungültig, wenn nicht alle Fragen abgestimmt werden. Auf dem Abstimmungszettel findet sich eine Frage auf Grundlage eines Bürgerbegehrens, für das die Bürgerinitiative „Landratsamt Neubau stoppen“ über 10.000 Unterschriften gesammelt hatte, die andere auf Grundlage eines Ratsbegehrens, das der Kreistag Ende November beschlossen hat.

Landrat Thomas Eichinger appelliert an alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, an den Abstimmungen teilzunehmen. Um die Bürgerinnen und Bürger aktiv in den Wahlprozess einzubeziehen, lädt er dazu ein, den Wahlabend im Landratsamt mitzuerleben. Ab 17.30 Uhr ist das Foyer und der Sitzungssaal für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Eingang erfolgt über die Kfz-Zulassungsstelle. Dort werden die aktuellen Wahlergebnisse, auch auf Gemeindeebene, live übertragen.

Die Ergebnisse der Wahlen können auf dem Internetauftritt des Landsberger Tagblatts unter landsberger-tagblatt.de sowie auf der Website des Landkreises unter www.landkreis-landsberg.de verfolgt werden.