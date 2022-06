Landkreis Landsberg

vor 31 Min.

Warum fünf Meter Artenschutz eine Herausforderung für Landwirte ist

Plus Das Bayerische Naturschutzgesetz schreibt Landwirten vor, Blühstreifen entlang bestimmter kleinerer Gewässer unangetastet zu lassen. Warum die Gemeinde Pürgen Einspruch einlegen will, und was Betroffene beachten sollten.

Von Dagmar Kübler

Im Nachgang zum Volksbegehren für mehr Artenvielfalt im Jahr 2019 wurde das Bayerische Naturschutzgesetz geändert. Entlang von natürlichen oder naturnahen Gewässern in der freien Natur ist künftig ein Gewässerrandstreifen einzuhalten. Landwirte oder auch gewerbliche Gartenbauer dürfen diesen auf einer Breite von fünf Metern nicht nutzen. Das Wasserwirtschaftsamt (WWA) hat nun die Gewässerrandstreifen für den Landkreis Landsberg kartiert und bewertet. Dabei liegt der Teufel im Detail, wie bei einer Veranstaltung deutlich wurde. Warum sich Betroffene noch vor dem 14. Juni mit dem Thema beschäftigen sollten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .