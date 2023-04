Landkreis Landsberg

18:00 Uhr

Für die Rettungswache in Dießen wird ein neuer Standort gesucht

Die Rettungswache in Dießen ist in die Jahre gekommen. Das BRK ist auf der Suche nach einem neuen Standort.

Plus Das Landsberger BRK zieht eine positive Jahresbilanz. Mit Sorge blickt Geschäftsführer Andreas Lehner jedoch auf die Flüchtlingssituation und den Fachkräftemangel.

Von Dominik Stenzel

Die Corona-Pandemie, der Fachkräftemangel und die Flüchtlingssituation im Landkreis Landsberg: Das Landsberger BRK haben im vergangenen Jahr mehrere Herausforderungen beschäftigt. Der Kreisverband könne sich dementsprechend nicht über mangelnde Arbeit beklagen, sagt Geschäftsführer Andreas Lehner in einem Pressegespräch und zieht eine positive Bilanz. "Wir sind breit aufgestellt, bleiben aber nicht stehen." So soll in absehbarer Zeit in Dießen eine neue Rettungswache gebaut werden.

Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr sei der Bezug des neuen BRK-Sozialzentrums an der Ehrenpreisstraße im Landsberger Süden gewesen sowie die Inbetriebnahme der dortigen Tagespflege, in der es aktuell noch freie Plätze gebe. In Zukunft soll das Sozialzentrum in einem weiteren Bauabschnitt noch erweitert werden, doch zunächst befasst sich das BRK mit einem anderen Vorhaben: Für die Rettungswache in Dießen, die sich momentan an der Krankenhausstraße befindet, werde nämlich ein neuer Standort gesucht, so Lehner. Ihm schwebt ein rund 800 Quadratmeter großes Grundstück vor, das dann bebaut werden könne. "Wir müssen für den Rettungsdienst gute Arbeitsbedingungen schaffen."

