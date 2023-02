Gefährdet die Krankenhausreform die Notaufnahme in Landsbergs Klinikum?

Plus Landsbergs Klinikum soll erweitert werden. Doch ausgerechnet jetzt bereitet die Krankenhausreform Landrat Thomas Eichinger Kopfzerbrechen.

Im Landkreis Landsberg ist die Erweiterung des Klinikums ein absolutes Großprojekt. Doch ausgerechnet jetzt bereitet Landrat Thomas Eichinger ( CSU) die kontrovers diskutierte Krankenhausreform schlaflose Nächte, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. Die bisher bekannten Empfehlungen könnten in seinen Augen unter Umständen das Aus für die Notaufnahme und etliche Fachbereiche bedeuten. Mit Klinik-Vorstand Marco Woedl verfolgt Eichinger nun einen klaren Plan.