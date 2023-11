Landkreis Landsberg

18:01 Uhr

Geflüchtete in Sporthallen? Immer mehr Gemeinden bieten Alternativen an

Dass Geflüchtete im Landkreis Landsberg in Sporthallen untergebracht werden sollen, sorgt für Aufregung. Einige Gemeinden bieten jetzt Alternativen an.

Plus Das Sporthallen für die Unterbringung beschlagnahmt werden sollen, sorgt im Landkreis Landsberg für Aufregung. Jetzt sind auch Thermozelte im Gespräch.

Nein, von Entwarnung möchte Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, nicht sprechen. Aber: „Wir haben wieder etwas mehr Luft.“ Seine Aussagen beziehen sich auf die Zahl der Flüchtenden, die derzeit in den Ankerzentren und damit auch im Landkreis Landsberg ankommen. Im November waren es vor Ort lediglich 50, für Dezember rechnet man mit 50 bis 100. Weniger als vor Wochen angenommen. Daher muss wohl nicht schon vor Weihnachten die erste Sporthalle für die Unterbringung beschlagnahmt werden. Und vielleicht zögert sich der Zeitpunkt noch weiter hinaus, denn immer mehr Gemeinden bieten dem Landratsamt Alternativen an.

Wie in anderen Landkreisgemeinden auch sorgte in Rott vor ein paar Wochen die Ankündigung des Landratsamts für Aufregung, die dortige Schulturnhalle für die Unterbringung von Flüchtlingen zu beschlagnahmen. Der Gemeinderat suchte daraufhin nach möglichen Alternativen und stellte dem Landratsamt vier Wohnungen für 35 Asylsuchende zur Verfügung. Drei davon lässt die Gemeinde dafür renovieren. Wie Wolfgang Müller auf Nachfrage unserer Zeitung sagt, haben in letzter Zeit auch andere Gemeinden, aber auch Privatpersonen, Grundstücke und Wohnungen gemeldet, die für die Unterbringung genutzt werden können.

