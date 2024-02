Gemeinden müssen mehr Kreisumlage zahlen

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird auf 53 Prozentpunkte erhöht. Eine knappe Mehrheit stimmt damit für den Vorschlag von Landrat Thomas Eichinger.

In einer Sitzung des Kreistags ist am Montagabend der Haushalt 2024 verabschiedet worden. Eine denkbar knappe Mehrheit (29:28 Stimmen) der Mitglieder sprach sich dabei gegen die Empfehlung von Kreisausschuss und Finanzausschuss aus, nicht am Kreisumlagehebesatz zu rütteln. Dieser lag bisher bei 52 Prozentpunkten.

Anschließend wurde mehrheitlich beschlossen (31:26 Stimmen), die Kreisumlage um einen Punkt auf 53 Prozentpunkte anzuheben. Zuvor hatte dies Landrat Thomas Eichinger (CSU) vorgeschlagen. Angesichts der wirtschaftlich schwierigen Situation müsste es demnach auch ein Signal an die für die Genehmigung des Haushalts zuständige Regierung von Oberbayern gegeben. An den beiden jeweils namentlichen Abstimmungen nahmen 57 Kreisrätinnen und Kreisräte teil. Vier Mitglieder des Gremiums waren bei der Sitzung nicht anwesend.

Der Haushalt für das Jahr 2024 wird beschlossen

In ihrem ursprünglichen Entwurf war die Verwaltung von einer Erhöhung der Kreisumlage um vier Punkte auf 56 Prozentpunkte ausgegangen. Ein Prozent entspricht auf der Einnahmenseite des Landratsamts einem Betrag von knapp zwei Millionen Euro. Die Kreisumlage ist von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlen. Drei Rechenbeispiele: Für die Stadt Landsberg bedeutet ein Prozentpunkt einen Betrag in Höhe von 525.000 Euro, für die Marktgemeinde Kaufering 198.000 Euro und für die Gemeinde Rott 22.000 Euro.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschloss der Kreistag schließlich mit 36:21 Stimmen. Mit demselben Ergebnis wurde auch die Finanzplanung bis ins Jahr 2027 verabschiedet.

Vor den Abstimmungen gab es die Haushaltsreden der einzelnen Fraktionen. Ein ausführlicher Bericht folgt.

