Gemeinsam Weihnachtslieder singen mit dem Kreisheimatpfleger

Auch heuer stimmt Magnus Kaindl musikalisch auf die Adventszeit ein. Interessierte können sich fünf Termine vormerken.

Auch heuer ist Kreisheimatpfleger Magnus Kaindl im Landkreis Landsberg unterwegs, um die Menschen mit Advents- und Weihnachtslieder auf die staade Zeit einzustimmen. Der Musiker Johannes Sift begleitet die Singstunden auf der Steirischen Harmonika. Mitmachen können alle, kostenlos und ohne Anmeldung.

Das Singen von Liedern entfaltet besonders in der Advents- und Weihnachtszeit eine besondere Stimmung, heißt es in einer Pressemeldung. Deshalb lädt Magnus Kaindl in seiner Funktion als Kreisheimatpfleger für Volksmusik zum gemeinsamen Singerlebnis ein. Damit alle gut mitkommen, gibt es Liedblätter und eine Liedersammlung, die das Zentrum für Volksmusik, Literatur und Popularmusik des Bezirks Oberbayern herausgegeben hat. Darin zu finden sind bekannte Lieder wie „Macht hoch die Tür“, „O Tannenbaum“, „Alle Jahre wieder“, „Ihr Kinderlein kommet“, aber auch unbekanntere Stücke wie „Maria, Josef und das Kind“ oder „Was tuat denn da Ochs im Kripperl drin?“. Überhaupt ist bei der Singstunde für alle Generationen etwas dabei: einfache Kinderlieder wechseln sich mit bekannten Advents- und Weihnachtsliedern ab. Hinzu kommt das ein oder andere Lied in Mundart. Und damit alle zu Hause weitersingen können, darf die Liedersammlung nach dem Singen kostenlos mitgenommen werden.

Gesungen wird zwanglos und ohne Hang zur Perfektion

Alle können mitmachen, auch wenn die Stimmbänder vermeintlich nicht geübt sind oder man vielleicht sogar überzeugter „Nichtsänger“ ist. Denn gesungen werde ganz zwanglos und ohne Hang zur Perfektion. „Und das Mitsingen in der Gruppe fällt auch viel leichter, weil man sich einfach an die Melodien dranhängen und im gemeinsamen Klang baden kann“ ermutigt Johannes Sift. Ein kleiner Tipp zum Schluss: das Singen finden im Freien statt, also warm anziehen und für besinnliche Stimmung gerne auch Laternen mitbringen. Im Anschluss an die Singstunden gibt es die Möglichkeit, sich bei Punsch und Glühwein aufzuwärmen.

Die Termine:

Dienstag, 28. November, 18 bis 18.45 Uhr, vor dem Bürgertreff Utting (bei nasser Witterung im Bürgertreff), in Kooperation mit dem Verein Füreinander am Ammersee .

. Montag, 4. Dezember, 18 bis 18.45 Uhr vor dem Unterbräu in Dießen (bei jeder Witterung), in Kooperation mit dem Gasthof Unterbräu.

(bei jeder Witterung), in Kooperation mit dem Gasthof Unterbräu. Donnerstag, 7. Dezember, 16 bis 16.45 Uhr auf dem Landsberger Christkindlmarkt, Hauptplatz vor dem Musikpavillon (bei jeder Witterung), in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Landsberg .

. Montag, 11. Dezember, 18 bis 18.45 Uhr, vor dem Rochlhaus in Thaining (bei nasser Witterung im Rochlhaus ), in Kooperation mit dem Förderverein Rochlhaus .

in (bei nasser Witterung im ), in Kooperation mit dem Förderverein . Donnerstag, 21. Dezember, 16 bis 16.45 Uhr auf dem Landsberger Christkindlmarkt, Infanterieplatz vor dem Musikpavillon (bei jeder Witterung), in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Landsberg . (AZ)

