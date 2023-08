Geschäftsführer der neuen Aktionsgruppe Heimat Lechrain erklärt seine Ziele

Plus Mit der LAG Heimat Lechrain sind nun vier dieser Aktionsgruppen im Landkreis Landsberg vertreten.

17 Gemeinden aus dem westlichen Landkreis Landsberg, darunter auch die Kreisstadt und der Markt Kaufering, haben sich, wie berichtet, zur Lokalen Aktionsgruppe Heimat Lechrain (LAG) zusammengeschlossen. Unsere Redaktion hat mit dem 30-jährigen Geschäftsführer Arved Hein, der die vergangenen drei Jahre fürs Landratsamt Donau-Ries als Nachhaltigkeits- und Energieberater arbeitete, über strategische Ziele und Fördermöglichkeiten gesprochen.

Fünf Punkte nennt der neue Geschäftsführer der LAG als vorrangige als Ziele: die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, die qualitative und quantitative Steigerung im Bereich Tourismus, den Erhalt der Lebensqualität im ländlichen Raum, den Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit bei der Energieerzeugung und vom lokalen und regionalen Wirtschaften.