Landkreis Landsberg

Gesundheit: Warum sind so viele Menschen derzeit so lange krank?

Plus Der Landkreis hustet und schnupft. Besonders auffällig ist, dass viele Menschen sehr lange krank sind. Doch warum ist das so?

Von Frauke Vangierdegom

Volle Arztpraxen und leere Büros und Unterrichtsausfälle – das sind die Symptome des aktuellen Gesundheits- oder besser Krankheitszustand im Landkreis. Der Landkreis Landsberg hustet und schnupft sich durch den Jahresanfang. Gefühlt jeder zweite Arbeitskollege ist krankgeschrieben oder steht (im besten Fall im Homeoffice) mit rauem Hals und laufender Nase seinen Mann beziehungsweise seine Frau. Und kaum eine Familie berichtet nicht von Kindern, die das Bett hüten müssen. Wir haben in Arztpraxen und in Schulen nachgefragt, ob das nur ein objektives Gefühl oder Tatsache sei.

"Ja, wir haben deutlich mehr Patienten mit Atemwegsinfekten", bestätigt Dr. Ursula Reichart von der Hausarztpraxis in Utting. Die Infekte hätten seit der Coronapandemie stark zugenommen. Reichart vermutet, dass das Tragen einer Maske während der Pandemie das Immunsystem der Menschen herabgesetzt habe. Auffallend sei zudem, dass viel mehr Patientinnen und Patienten mit schweren Infekten zu behandeln seien. In ihrer Praxis, die sie gemeinsam mit Dr. Nina Münch betreibt, habe es sogar in jüngster Zeit drei Fälle von Pneumonie, also Lungenentzündung, gegeben, die Patienten im Alter von um die 40 Jahren betrafen. Das sei eher ungewöhnlich.

