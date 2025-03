Gewinner des Kalebasse-Wettbewerbs werden ausgezeichnet

Auf dem Netzwerktreffen für globales Engagement im Landratsamt in Landsberg wurden kürzlich die Gewinner des Kalebasse-Wettbewerbs ausgezeichnet. Zudem gab es laut einer Pressemitteilung des Landratsamts Einblicke in unterschiedliche Vereins-Projekte mit Tansania und Kamerun.

In den vergangenen beiden Jahren konnte sich der Distrikt Newala in Tansania über Unterstützung aus dem Landkreis Landsberg freuen. Als Dankeschön für die Zusammenarbeit spendete der Distrikt hochwertige Preise für den Kalebasse-Wettbewerb im Landkreis: Kunstwerke aus dem schwarzen Holz des Mpingo-Baums, der auf dem Makonde-Plateau wächst. Tansanische Künstler haben daraus Gefäße in Form von Kalebassen geschnitzt. Die von Erfolg gekrönten Kalebasse-Anbau-Versuche unter den rund 80 Teilnehmern im Landkreis waren rar gesät. Viele Samen gingen nicht auf und der nasskalte Frühling erschwerte ein gutes Gedeihen. Dennoch schafften es Roswitha Löcherer aus Igling und Tatjana Gruber aus Landsberg, jeweils mehr als ein Dutzend Kürbisse anzubauen, und wurden zu den Siegerinnen gekürt. Ihre schönsten Exemplare brachten sie zur Preis-Verleihung mit, darunter eine Kalebasse mit einem besonders langen Stiel.

Kreisrat Wilhelm Böhm aus Hurlach belegte mit seinem marmorierten Kürbis den zweiten Platz. Evi Baumeister aus Igling errang den dritten Platz mit einem Exemplar, das von der Größe und Form an eine Birne erinnerte. Einen „Sonderpreis Rankhilfe“ erhielt Simon Riegger aus Landsberg. Seine Kalebasse wuchs fünf Meter auf seinen Ahorn-Baum hinauf. Der Hobby-Gärtner erhielt ein geschnitztes Boot – passend zur Region Mtwara, deren Küste am Indischen Ozean liegt.

Eine Kalebasse aus dem schwarzen Holz des Mpingo-Baums, der auf dem Makonde-Plateau wächst. Foto: Tatjana Gruber

Förderprojekt kommt vorrangig Frauen und Neugeborenen zugute

Im Anschluss berichtete Miriam Anton, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik, über Aktuelles aus der Landkreispartnerschaft. „Das Förderprojekt, das vor allem Frauen und Neugeborenen zugutekommt, läuft bisher erfolgreich. Mittlerweile sind alle drei Gesundheitseinrichtungen renoviert und eine Geburtsstation in Chihangu, die sich noch im Rohbau befand, ausgebaut. Die Errichtung der Solar-Anlagen startet in den nächsten Monaten. Bei diesem Projekt werden gleichzeitig Elektrikerinnen in Solartechnik ausgebildet und das Personal vor Ort geschult.“

Dabei arbeitet der Landkreis mit dem neu gegründeten Freundschafts-Verein Newala/Tansania zusammen. Laut Vorstandsmitglied Christoph Heumos möchte dieser vorhandene Strukturen in Newala fördern sowie Bildungsprojekte unterstützen. Im Dezember kamen 5000 Euro an Spenden zusammen, damit konnten junge Menschen aus Newala mit Gehbehinderung Zugang zu Rollstühlen, Tricycles und Krücken erlangen.

Bei den Projekten des Landkreises unterstützt auch die Erzabtei St. Ottilien. Pressesprecherin Stefanie Merlin berichtete über das aktuelle Aufforstungsprojekt in der Abtei Mvimwa im Süden Tansanias. Mit Bildungsprojekten möchte Clémence Labrentz, Gründerin des Vereins „Wings for Africa“, das Leben der Menschen in Kamerun verbessern. Labrentz ist dort geboren und lebt heute mit ihrer Familie in Windach. Ihr Verein schaffte es, innerhalb kurzer Zeit eine Berufsschule in der Nähe der Hauptstadt Jaunde zu bauen. (AZ)