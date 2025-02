Glatteis auf Straßen und Wegen: So war es im Landkreis Landsberg

Der Deutsche Wetterdienst hatte gewarnt. Und tatsächlich sorgte eine Mischung aus niedrigen Temperaturen und teils gefrierendem Regen von Donnerstagfrüh bis in den Vormittag für gefährliche Verhältnis auf Wegen und Straßen im Landkreis Landsberg.

Auf den Straßen hielt sich der Schaden durch die Glätte offenbar in Grenzen. Im Bereich der Polizei Landsberg sowie der Polizei Dießen wurden am Donnerstagmorgen Unfälle gemeldet. Offenbar waren die Verkehrsteilnehmer vorbereitet, den schon der morgendliche Weg zum abgestellten Fahrzeug war gefährlich. Dort, wo nicht gestreut oder gesalzen war, war es teils spiegelglatt.

In der Notaufnahme des Landsberger Klinikums und im dort ebenfalls angesiedelten medizinischen Versorgungszentrum wurden deutlich mehr Patientinnen und Patienten als an anderen Tagen registriert. Laut Klinikums-Sprecherin Regina Miller wurden bis Mittag 32 Personen behandelt, die wegen der Glätte gestürzt waren und sich verletzt hatten. Vor allem wegen Knochenbrüchen und Prellungen. An durchschnittlichen Tagen werden in der Notaufnahme 78 Personen behandelt, am Donnerstag waren es bis gegen Mittag bereits 50.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.