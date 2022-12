Glatteis: Im Landkreis Landsberg passieren mehrere Unfälle

Wegen der Eisglätte kracht es am Mittwoch im Landkreis Landsberg mehrfach. Die Polizei meldet zwei verletzte Personen. So sieht die vorläufige Bilanz aus.

Die Kombination aus Regen und Minusgraden sorgte im Kreis Landsberg am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag für spiegelglatte Straßen. Die Polizei meldet mehrere Unfälle.

Gegen 13.10 Uhr geriet am Mittwoch ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Transporter in einer Linkskurve der Schützenstraße in Windach vermutlich aufgrund der Eisglätte ins Rutschen und prallte im Anschluss gegen eine Baustellenabsperrung. Seine Fahrt setzte er im Anschluss nach Polizeiangaben fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Der entstandene Sachschaden an der Baustellenabsperrung beläuft sich auf rund 1700 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet um Hinweise.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall in Egling

Am Mittwochnachmittag gegen 15.25 Uhr befuhr eine 35-Jährige aus dem Landkreis Augsburg mit ihrem Auto die B17 in Richtung Norden. Auf Höhe Igling geriet sie auf der linken Fahrspur ins Schleudern, prallte gegen die Mitteilleitplanke und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Verletzungen zog sich die Fahrerin laut Polizei nicht zu. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden wird auf etwa 7000 Euro beziffert.

Am Mittwochabend befuhr ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg gegen 18 Uhr mit seinem Wagen die Eglinger Bahnhofstraße in südwestlicher Richtung. Als er verkehrsbedingt abbremsen musste, geriet er auf glatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem Betonsockel am rechten Fahrbahnrand. Durch den Aufprall erlitten der Fahrzeugführer und seine 17-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 30.000 Euro, so die Polizei. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Einsatzzentrale Oberbayern Nord meldet rund 220 Verkehrsunfälle

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag befuhr ein 29-jähriger Augsburger gegen 0.35 Uhr mit seinem Auto die Stadtwaldstraße bei Landsberg in nördlicher Richtung. Am Kreisverkehr konnte er laut Polizei auf schneeglatter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig abbremsen, um einem im Kreisverkehr fahrenden Pkw die Vorfahrt zu gewähren, und prallte mit diesem zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 2000 Euro.

Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord, das auch für den Landkreis Landsberg zuständig ist, wurden der Einsatzzentrale rund 220 Verkehrsunfälle mitgeteilt. Unfallursache war demnach in vielen Fällen neben Schnee- und Eisglätte den Straßen- und Wetterverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit. In der Summe wurden bei den Unfällen rund 30 Personen verletzt.

Am Donnerstagmorgen war die Wetterlage ähnlich schwierig. Schnee und Eis sorgten für rutschige Straßen. Auch im Bahnverkehr gab es Behinderungen und zahlreiche Verspätungen.