Glücksspielsucht: So wird Betroffenen im Kreis Landsberg geholfen

Plus Die Suchtberatungsstelle der Caritas Landsberg hilft Glücksspielsüchtigen von Casinos und Onlineplattformen wegzukommen. Ein Aktionstag klärt auf.

Am 7. September lädt die Suchtberatungs- und Behandlungsstelle der Caritas Landsberg zu einem Aktionstag gegen Glücksspielsucht in der Fußgängerzone ein. Warum mehr Männer als Frauen von Glücksspielsucht betroffen sind.