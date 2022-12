Großer Applaus für das Kirchenkonzert der Musikkapelle Holzhausen

Plus Der Titel "Freiheit" zog sich wie ein roter Faden durch das Konzertprogramm der Musikkapelle Holzhausen.

Mit gutem Besuch konnte das Kirchenkonzert der Musikkapelle Holzhausen, das in der Pfarrkirche stattfand, aufwarten. Dirigent Gerhard Böck hatte ein relativ kurzes, aber sehr intensives Programm unter dem Titel "Freiheit" zusammengestellt. Pfarrer Jean Kapena begleitete den Abend mit persönlichen Gedanken zu diesem Thema.