Haben die Menschen im Kreis Landsberg noch Lust auf Feuerwerk?

Feuerwerk über dem Lechwehr: In der Vergangenheit wurde an Silvester viel geschossen in Landsberg.

Plus Nach dem Verbot in den vergangenen beiden Jahren darf im Kreis Landsberg wieder Feuerwerk verkauft werden. Die Kunden sind aber eher zurückhaltend.

Von Dominik Stenzel

In den beiden vergangenen Corona-Wintern gab es zum Jahreswechsel ein Feuerwerksverbot. Nun soll endlich alles so sein wie vor der Pandemie – im Einzelhandel dürfen dementsprechend auch wieder Raketen und Böller angeboten werden. Unsere Redaktion war zum Verkaufsstart vor Ort. Aus unterschiedlichen Gründen haben einige Läden ihr Silvestersortiment ausgedünnt oder sogar eingestellt. Auch die Kunden üben sich eher in Zurückhaltung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

