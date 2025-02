Schützenscheiben aus dem Landkreis Landsberg: „Du bist doch kreativ, mach das doch!“

Sie ist kreisrund und detailreich bemalt: Die Schützenscheibe ist Teil der Schießsport-Tradition. Für unsere Serie „Handgemachtes aus der Region“ haben wir Carmen Ettner aus Stoffen besucht, die die Holzscheiben jahrelang bemalt hat und sich einen Wiedereinstieg vorstellen könnte. Warum die Scheiben erst immer größer wurden und nun kaum noch nachgefragt werden, erklärt Franz Berghofer, Vereinsvorsitzender von Edelweiß Scheuring.

Der Schießsport ist ein wichtiger Bestandteil der Ettners aus Stoffen

Ein paar Scheiben hängen im Büro der Ettners im Pürgener Ortsteil Stoffen. Weitere sind auf dem Dachboden verstaut. Das sagt bereits viel aus: zum einen über die ehemalige Nachfrage nach Scheiben als auch über den Bedeutungsverlust dieser, aber auch über die große Relevanz, die der Schießport im Hause Ettner hat. Die Familie ist im Schießsport aktiv. Carmen Ettners Mann, Werner, ist etwa Sportleiter bei der SG Edelweiß Stoffen. Auch die Kinder und Verwandtschaft begeistern sich für den Sport. Carmen Ettner war nie aktive Schützin und sei „per Zufall“ zum Bemalen der Scheiben gekommen, wie sie sagt. Vor bald 20 Jahren verstarb eine Frau aus Unterdießen, die diese Tätigkeit ausgeübt hat, und eine Nachfolgerin musste her. „Es hieß: Du bist doch kreativ, mach das doch!“, erinnert sich die Mittvierzigerin.

Gesagt, getan und die gelernte Krankenschwester malte per Schablone einen Rehkopf auf eine Holzscheibe. Bilder und Beschriftung fielen ihr zusehends leichter und das Talent sprach sich herum. Bald malte Ettner für Schützenvereine aus der gesamten Region. „Von 2010 bis 2020 habe ich viel gemalt.“ Erst Tiere, dann Landschaften standen auf dem Programm. Mit der Corona-Pandemie fanden vorübergehend kein Preisschießen mehr statt und Ettner stellte das Malen ein.

Die Schrift auf dem Rand der Schützenscheibe muss beim ersten Versuch sitzen. Foto: Christian Rudnik

Mittlerweile malt die Stoffenerin wieder, „aber nur noch Beschriftungen.“ Eine Ausnahme macht sie für Verwandte, die kürzlich geheiratet haben und ebenfalls im Schützenverein aktiv sind. Sie erhalten jeweils eine Schützenscheibe mit Hochzeitsmotiv. Hierfür überträgt sie zunächst die Grundrisse auf eine weiße Grundierung, malt dann den Hintergrund und dann das Brautpaar. Rund sieben Stunden braucht sie pro Scheibe. Die Namen der Ehepaare skizziert sie mit Bleistift grob vor, um dann mit geübtem Pinselstrich in schwarzer Acrylfarbe in der Schriftart Old English aufs Holz zu malen. Während sich das Motiv in der Mitte ausbessern lässt, muss die Schrift beim ersten Mal sitzen - aufgrund der Lackierung am Rand kann diese nicht wieder abgeschliffen werden.

Das Holz für die Schützenscheiben kommt ebenfalls aus der Region

Die Ahornscheiben bezieht sie ebenfalls regional bei Wilfried Steeb aus Asch. Bereits in den 1920er-Jahren wurde dort die erste Drechselbank in der Schreinerei eingebaut – „damit hat die Ära Schützenscheiben-Steeb begonnen“, heißt es auf der Webseite des Anbieters. Die Ehrenscheiben werden demnach ausschließlich aus einheimischen Laubhölzern, vorwiegend aber aus Erle angefertigt. Diese werden im Umkreis von 30 Kilometern ausgewählt und an ein nahegelegenes Sägewerk geliefert. Die Bretter werden mindestens drei Jahre luftgetrocknet, bis sie dann in der eigenen Schreinerei weiter verarbeitet werden. Es braucht über 37 Arbeitsschritte bis zur fertigen Scheibe. Die Schützenscheiben werden in einer Größe von 20 Zentimetern bis 1,80 Meter gefertigt.

Carmen Ettner hat diese Scheibe bemalt, Tochter Antonia hat beim Ausschießen die Mitte nur knapp verfehlt. Foto: Christian Rudnik

Die bemalten Holzscheiben werden zunehmend nicht mehr beschossen, wie es einst der Fall war, weiß auch Franz Berghofer. Der Vorsitzende des Schützenvereins Edelweiß Scheuring erzählt: „Vor 50 Jahren, hat man zu vielen Anlässen Scheiben bemalt.“ Zum Geburtstag wurden etwa welche geschenkt, der Beschenkte hat wiederum eine zum Ausschießen gestiftet hat. Früher wurden aufgeklebte Standardbilder verwendet, „damit haben wir ganz aufgehört“, erinnert sich Berghofer. Früher wurde auch die bemalten Scheiben geschossen. In einem Jahr wurden früher so mehrere Schützenscheiben ausgeschossen.

Im Scheuringer Schützenheim sind die unterschiedlichen Techniken bei der Verzierung zu sehen. „Es sind gebrannte, bemalte und auch geschnitzte Scheiben dabei. Insgesamt ist das ein enormer Wert, der im Schützenheim hängt“, verdeutlicht Berghofer. Einen besonders hohen Stellenwert haben die Scheiben, auf denen mehrere Siegerinnen und Sieger über Jahre hinweg verewigt werden, etwa Königsscheiben oder vom Vergleichsschießen oder einer Meisterschaft, berichtet Berghofer. Seine Lieblingsscheibe? Auf diese Frage fällt dem Schützen direkt die aktuelle Königsscheibe ein. Es handelt sich um ein Scheuringer Produkt, vom Ehrenmitglied Franz Premer, der den Baum selbst gefällt und gedrechselt hat. Eine junge Scheuringerin hat die Scheibe bemalt.

Regionaler geht es nicht: Die aktuelle Königsscheibe des Schützenvereins Edelweiß Scheuring wurde von einem Ehrenmitglied aus einem Scheuringer Baum gedrechselt und von einer Scheuringerin bemalt. Foto: Franz Berghofer

Immer größere Scheiben, „zum Angeben“, hätte es irgendwann gegeben, bis kein Platz mehr da war. Nun ist zumindest in Scheuring kaum noch Nachfrage vorhanden. „Insgesamt geht die Entwicklung dahin, dass man sich zwar freut, wenn man eine Scheibe gewinnt, aber sie nicht zu Hause aufhängen möchte.“ Vom Schießobjekt, zum Andenken oder Geschenk für den Schützenkönig bis hin zum dekorativen Element in Vereinsheimen: Die Bedeutung der Schützenscheibe hat sich gewandelt und gerät nun ganz ins Hintertreffen. Seit etwa 20 Jahren entwickelt es sich bereits dahin, sagt Berghofer. Er sieht es pragmatisch: „Es ist halt so. Wir haben wunderschöne Scheiben, aber wenn ich sie irgendwann nicht mehr aufhängen kann, macht es keinen Sinn mehr.“ Mit der sinkenden Nachfrage sei auch das Angebot geringer geworden. Carmen Ettner könnte sich hingegen vorstellen, wieder Aufträge anzunehmen. Die kreative Arbeit macht der Stoffenerin noch immer Spaß.