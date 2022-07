Landkreis Landsberg

12:56 Uhr

Handwerker im Landkreis Landsberg feiern ihre Freisprechung

Nicht nur Kreishandwerksmeister Markus Wasserle lobte die 53 jungen Frauen und Männer, die im Festsaal des Historischen Rathauses in Landsberg ihre Freisprechung feiern durften.

Plus Im Historischen Rathaus in Landsberg endet für 53 junge Männer und Frauen die Lehrzeit. Wie die Politik das Handwerk künftig besser fördern will.

Von Dagmar Kübler

53 frischgebackene Handwerker und Handwerkerinnen durften im Festsaal des Historischen Rathauses in Landsberg ihre Freisprechung feiern. Wie die Politik das Handwerk künftig mehr als bisher fördern will.

