Landkreis Landsberg

vor 32 Min.

Haushalt 2024: Landratsamt Landsberg schafft mehr Stellen

Plus Allein durch Tarifsteigerungen steigen die Personalkosten für den Landkreis Landsberg. Dennoch ist für das kommende Jahr ein deutlicher Stellenzuwachs geplant.

Von Dominik Stenzel

Der Landkreis Landsberg steht vor steigenden Ausgaben, was unter anderem mit höheren Personalkosten durch Tarifsteigerungen zusammenhängt. Dennoch sollen laut dem Stellenplan für das kommende Jahr künftig deutlich mehr Beschäftigte im Landratsamt tätig sein.

In einer gemeinsamen Sitzung von Kreisausschuss und Finanzausschuss stand die zweite Haushaltsberatung auf der Tagesordnung und Kreiskämmerer Thomas Markthaler stellte dabei eine ganze Reihe weiterer Teilhaushalte vor. Anschließend ging es um den Stellenplan 2024. Die Eckdaten nannte der zuständige Sachgebietsleiter Christian Swoboda. Seinen Ausführungen nach ergibt sich für das kommende Haushaltsjahr in der Gesamtbetrachtung eine Stellenmehrung von 48,30 Vollzeitäquivalenten, wobei 10,20 davon geförderte Stellen sind. In etlichen Bereichen soll mehr Personal eingestellt werden, unter anderem im Bereich der Integration und Asylangelegenheiten, der kommunalen Abfallwirtschaft oder im kreiseigenen Tiefbau.

