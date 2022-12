Haushalt: Die Kreisumlage wird doch nur leicht erhöht

Plus Im Entwurf des Kreishaushalts für das Jahr 2023 gibt es massive Kürzungen. Ein deutlicher Anstieg der Kreisumlage scheint damit vom Tisch.

In einer fast vierstündigen gemeinsamen Sitzung befassten sich der Kreisausschuss und der Finanzausschuss erneut mit dem Kreishaushalt für das kommende Jahr. Infolge massiver Kürzungen ist eine deutliche Erhöhung der Kreisumlage vom Tisch. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) sieht das Problem aber nicht bei den anstehenden Investitionen.