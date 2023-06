Heeresflieger trainieren im Luftraum über der Region Landsberg

Die Bundeswehr startet eine Übung mit Transporthubschraubern. Ausgangspunkt ist der Heeresflugplatz in Altenstadt.

In der Woche vom 26. bis 30. Juni trainieren zwei NH90-Hubschrauber vom Transporthubschrauberregiment 30 aus Niederstetten das Fliegen und Landen in alpiner Umgebung. Ausgangsbasis ist der Heeresflugplatz in Altenstadt im Landkreis Weilheim-Schongau. Schwerpunkte der Gebirgsflüge sind das Oberallgäu und die Region um Mittenwald. Die Flüge finden nur bei Tageslicht statt. Spätester Landezeitpunkt in Altenstadt wird 17 Uhr sein, teilt die Bundeswehr mit.

Die geplante Gebirgsflugausbildung ist für die Besatzungen der Transporthubschrauber ein wichtiger Baustein in ihrer Ausbildung, heißt es in der Pressemeldung. Gebirgsflüge würden ganz besondere Anforderungen, sowohl an Piloten als auch an Bordmechaniker stellen und müssten regelmäßig trainiert werden. Die geplanten Flüge seien Ausbildungsflüge für die Besatzungen, es finde keine Gefechtsausbildung zusammen mit Gebirgsjägern statt. Die beiden Maschinen werden jeweils einzeln in unterschiedlichen Übungsräumen unterwegs sein.

Die Hubschrauber sind auch bei Naturkatastrophen im Einsatz

Die taktische Hauptaufgabe der NH90-Heereshubschrauber ist laut Bundeswehr der Transport von Infanterie-Truppen und deren Material an jeden gewünschten Ort. Vorrangig seien dies Fallschirm- oder Gebirgsjäger. Eine zweite Aufgabe der Hubschrauber ist die Rettung Verwundeter. Im Rahmen von Auslandseinsätzen waren die NH90-Besatzungen in den vergangenen Jahren in Afghanistan und in Mali im Einsatz. Im Rahmen von NATO-Übungen an vielen Orten in Europa, zuletzt mit zwei Maschinen bei der NATO-Übung „Noble Jump“ auf Sardinien. Häufig müssen die Heeresflieger mit ihren Transporthubschraubern auch bei Naturkatastrophen helfen. Beispiele der jüngsten Zeit sind das Ahrtal-Hochwasser 2021 und zahlreiche Waldbrände, erst kürzlich in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg. (AZ)

