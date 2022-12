Heftiger Schlagabtausch um den Verwaltungsrat des Klinikums

Plus Der Kreisausschuss ebnete im Oktober den Weg zur Vergrößerung des Verwaltungsrats am Landsberger Klinikum. Nun kommt es im Kreistag zum Showdown.

Über weite Strecken wenig vorweihnachtlich harmonisch ist am Dienstagabend die letzte Sitzung des Kreistags in diesem Jahr verlaufen. Die von Landrat Thomas Eichinger ( CSU) angestoßene Vergrößerung des Verwaltungsrats des Klinikums als Konsequenz aus den seit Sommer herrschenden Querelen um die Personalie von Vorstand Marco Woedl und das Betriebsklima sowie den sich anschließenden gegenseitigen Vorwürfen zwischen Landrat und den Grünen kam es erneut zu einem Schlagabtausch und zu einer knappen Entscheidung.