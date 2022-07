Heiraten im Tower: Penzing bietet besonderen Trauungsort an

Der Gemeindrat Penzing widmet die Towerkanzel auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts um. Paare sollen sich dort bald das Ja-Wort geben können.

Gute Nachrichten für Begeisterte des Penzinger Fliegerhorsts. Der Gemeinderat Penzing hat in der Sitzung am Dienstagabend, 26. Juli, einstimmig beschlossen, Trauungen auf dem Gelände zu ermöglichen. Genauer soll die ehemalige Towerkanzel im Fliegerhorst als weitere Örtlichkeit, neben dem Sitzungssaal, für Trauungen gelten.

Trauungen in der Towerkanzel sollen 150 Euro kosten

In der Gemeinderatssitzung informierte Erster Bürgermeister Peter Hammer darüber, dass die Standesamtsaufsicht bereits ihr Einverständnis gegeben habe. Mit der nun vorhandenen offiziellen Widmung durch den Beschluss des Gemeinderats, fehle nur noch eine Vereinbarung zwischen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, den Penzing Studios und der Gemeinde Penzing.

Hammer betonte, aus dem Angebot „kein Business“ machen zu wollen. Schließlich sei er seit der Zusammenführung der Standesämter der Einzige, der Trauungen in der Gemeinde durchführen dürfe. Dennoch wolle man den Menschen, für eine Gebühr von 150 Euro, – „vergleichbar mit den Kosten für eine Trauung im Mutterturm in Landsberg“ – das Heiraten in der Towerkanzel ermöglichen.

