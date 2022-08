Landkreis Landsberg

Heiße Tage im Kreis Landsberg: Hitze-Kollaps am Arbeitsplatz?

Viel trinken, lautet das Motto vor allem bei handwerklichen Berufen in diesen Tagen. Im Landkreis Landsberg ist es stellenweise über 30 Grad warm. Unser Foto entstand auf einer Baustelle in Landsberg.

Plus An den Arbeitsplätzen herrschen teils hohe Temperaturen. Eine Frau beklagt, dass Beschäftigte in einem Werk in Utting körperlich am Ende seien. Was das Unternehmen sagt.

Von Dominik Stenzel

Auf den Landkreis Landsberg kommt ab Mittwoch (3. August) wohl die nächste Hitzewelle zu. Ob auf dem Bau, im Büro oder in der Produktionshalle – auch an den Arbeitsplätzen zehren die hohen Temperaturen an den Beschäftigten. Eine Person aus dem Umfeld einer Firma beklagt gegenüber unserer Redaktion die Zustände im Uttinger Werk eines Automobilzulieferers. Die Beschäftigten kämen bei bis zu 35 Grad an ihre körperlichen Grenzen. Abhilfe gibt es ihren Schilderungen zufolge nicht. Wie sich das Unternehmen dazu äußert und wie andere Firmen mit den Temperaturen umgehen.

