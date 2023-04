Hier werden im Landkreis Landsberg Maibäume aufgestellt

Am 1. Mai werden auch im Landkreis Landsberg traditionell Maibäume aufgestellt. Wir bieten einen Überblick über die Termine.

Es ist ein Termin, an dem das Dorf zusammenkommt und zusammen hilft: das Maibaumaufstellen. Auch in der Region zwischen Ammersee und Lech wird diese Tradition von vielen Vereinen und Dorfgemeinschaften Hoch gehalten. Vielerorts wird das Zunftstangerl noch von Hand in die Senkrechte gebracht, die Musi spielt dazu und es wird bewirtet. Heuer ist das wieder so geplant, wobei das Wetter den Planungen noch einen Strich durch die Rechnung machen kann. Unsere Redaktion hat zusammengetragen, was rund um den 1. Mai im Landkreis Landsberg geplant ist:

Apfeldorf : In Apfeldorf wird der Maibaum um 13 Uhr an der Ecke Schelmengraben/Hauptstraße aufgestellt.

Beuern : Noch im April wird in Beuern der Maibaum aufgestellt, genauer gesagt am Sonntag, 30. April, ab 16 Uhr an der Dorfstraße vor der Kirche.

Eching : Auch in Eching gibt es heuer einen neuen Maibaum . Aufgestellt werden wird er ab 10 Uhr mithilfe eines Krans.

Egling: Ab 10 Uhr wird der Maibaum in Egling aufgestellt.

Eresing : Von der besonders schnellen Truppe sind auch die Maibaumfreunde in Eresing . Auch dort wird das Aufstellen auf den letzten Tag im April gelegt, los geht es in der Ortsmitte vor Kirche, Wirtshaus und KultuRathaus um 16 Uhr.

Im vergangenen Jahr stellte die Feuerwehr St. Georgen den Maibaum auf. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Epfenhausen : Im Penzinger Ortsteil Epfenhausen wird der Maibaum durch den Feuerwehrverein bereits am Sonntag, 30. April, aufgestellt. Los geht es 9.30 Uhr.

Epfenhausen : Im Penzinger Ortsteil Epfenhausen wird der Maibaum durch den Feuerwehrverein bereits am Sonntag, 30. April, aufgestellt. Los geht es 9.30 Uhr.

Geretshausen: Der Maibaum im Weiler Ortsteil Geretshausen wird händisch aufgestellt. Während der Feier zwischen 9 und 11 Uhr spielen die Musikfreunde Geretshausen.

Hofstetten : Eingeladen wird vom Burschen- und Madlverein Hofstetten . Begonnen wird um 9 Uhr mit dem Aufstellen. Wenn der Baum steht, sorgt die Blaskapelle Hagenheim-Hofstetten für die Unterhaltung .

Igling: Der Theaterverein und die Iglinger Löwen stellen am Montag, 1. Mai, ab 13 Uhr den Maibaum in Unterigling von Hand auf. Dazu spielen die Oberneufnacher Musikanten. Bereits ab 12 Uhr wird im Hof der Familie Schwarz gegrillt, am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen.

in von Hand auf. Dazu spielen die Oberneufnacher Musikanten. Bereits ab 12 Uhr wird im Hof der Familie Schwarz gegrillt, am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Geltendorf : Ein großes Fest soll es auch in Geltendorf am 1. Mai geben, wenn ab 10 Uhr unter der Regie des Heimat- und Trachtenvereins vor dem "Alten Wirt" der Maibaum von Hand in die Senkrechte gebracht wird. Dazu gibt es Grillspezialitäten vom "Alten Wirt", Blasmusik und nachmittags Einlagen des Trachtenvereins und des Gesangsvereins sowie Kaffee und Kuchen der Ortsvereine.

Maibaumaufstellen 2017: Maibaumschnüren mit (von links) Stefan Sanktjohanser und Ludwig Kirchbichler in Denklingen. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Hechenwang : In Hechenwang wird der Maibaum ab 12 Uhr aufgestellt.

Holzhausen : Im Iglinger Ortsteil Holzhausen ist der Feuerwehrverein der Ausrichter. Aufgestellt wird der Baum um 11 Uhr in der Ortsmitte.

Holzhausen am Ammersee : Ab 11 Uhr wird in Holzhausen am Ammersee der Maibaum aufgestellt, veranstaltet wird die Maifeier vom örtlichen Schützenverein, dazu spielt die Uttinger Blasmusik.

: Ab 11 Uhr wird in der aufgestellt, veranstaltet wird die Maifeier vom örtlichen Schützenverein, dazu spielt die Uttinger Blasmusik. Issing: In der Gemeinde Vilgertshofen wird heuer im Ortsteil Issing ein neuer Maibaum aufgestellt. Ab 9.30 Uhr zieht der Baum von Süden her ins Dorf ein, ab 10 Uhr wird aufgestellt. Für die musikalische Begleitung sorgt die Musikkapelle Pflugdorf-Stadl, für die Gaudi das Schlauchkegeln der Feuerwehr Issing.

Kaufering : In Kaufering findet ab 11 Uhr eine Maibaumfeier statt, allerdings wird kein Baum aufgestellt. Gefeiert wird an der Kreuzung Leitenbergstraße/Brückenring. Die Maibaumfeier des Dorfvereins Altkaufering und des Musikvereins Kaufering am Maibaumplatz in Altkaufering findet ebenfalls ab 11 Uhr statt.

Kaufering : In Kaufering findet ab 11 Uhr eine Maibaumfeier statt, allerdings wird kein Baum aufgestellt. Gefeiert wird an der Kreuzung Leitenbergstraße/Brückenring. Die Maibaumfeier des Dorfvereins Altkaufering und des Musikvereins Kaufering am Maibaumplatz in Altkaufering findet ebenfalls ab 11 Uhr statt.

Kinsau: Ausrichter ist die Landjugend. Aufstellung ist um 10.30 Uhr, der Festumzug beginnt um 11 Uhr. Ab 12 Uhr steht dann das Mittagessen und im Anschluss gemütliches Beisammensein mit Volkstänzen. Es spielt die Blaskapelle Kinsau.

Leeder: In Leder startet der Festumzug um 12.15 Uhr. Ab 12.30 Uhr erfolgt die Baumaufstellung von Hand. Um die musikalische Umrahmung kümmert sich die Blaskapelle Markt Leeder. Teil des Programms sind der Bankerltanz des MBV Leeder und der Kronentanz der Landjugend Denklingen. Zudem sind die Holzhacker des MBV Leeder vor Ort. Ab 15 Uhr steht das Beisammensein vor dem Maibaum mit der Blaskapelle Markt Leeder an.

Landsberg: Auch in der Stadt wird heuer ein Maibaum aufgestellt. Die Aufgabe übernimmt die Feuerwehr, die von den Kollegen aus dem Stadtteil Pitzling unterstützt wird. Beginn ist um 10 Uhr an der Neuen Bergstraße an der Einfahrt zum Hofgraben. Für Musik und Bewirtung ist gesorgt.

Auch in Landsberg wird heuer von der Feuerwehr ein Maibaum aufgestellt. Unser Foto zeigt die Aktion im Jahr 2017. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Ludenhausen: Der Maibaum wird vom Jugendclub Ludenhausen ab 8.30 Uhr aufgestellt.

Oberbergen: Der Maibaumverein Oberbergen wird seinen Maibaum ab 9.30 Uhr aufstellen. Die anschließende Feier findet bei gutem Wetter im Biergarten, bei schlechtem Wetter im Saal des Gasthauses Weißes Lamm statt.

Oberdießen: Im Unterdießener Ortsteil Oberdießen wird ab etwa 10 Uhr ein Maibaum aufgestellt.

Petzenhausen: Der Maibaum im Weiler Ortsteil Petzenhausen wird ab 10 Uhr aufgestellt. Die Jugendkapelle der Musikfreunde Geretshausen spielt.

Pürgen: In der Gemeinde Pürgen wird nur im Ortsteil Pürgen vom Burschen- und Madlverein ein Maibaum in der Dorfmitte aufgestellt. Beginn ist um 10 Uhr. Es spielt die Blaskapelle Lechrain. Anschließend findet in der Maschinenhalle der Familie Loderer, noch eine Feier mit musikalischer Unterhaltung statt.

Reisch: Drei Vereine kümmern sich am 1. Mai ab 10 Uhr um das Aufstellen des Maibaums in Reisch, natürlich allein mit Muskelkraft: die Schützen von Gut Ziel, die Feuerwehr und "Dahoam in Reisch". Das Rahmenprogramm bietet Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie Kinderschminken.

Riederau: Ab 10.45 Uhr laden die Maibaumfreunde Riederau ein, das Brauchtum des Maibaum-Aufstellens zu feiern. Für die Musik sorgt der Musikverein Reichling.

Scheuring : In Scheuring erfolgt der Abmarsch 8 Uhr von der Hauptstraße 1 zum Dorfplatz. Ab 9 Uhr beginnt der Frühschoppen mit anschließendem Aufstellen des Maibaums .

Die Reischer wollen den Maibaum wie auf dem Foto im Jahr 2019 von Hand aufstellen. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Schöffelding: Zu den wenigen Ortschaften im Landkreis, in denen jedes Jahr ein Maibaum aufgestellt wird, gehört Schöffelding. Ab 10 Uhr geht es los, zuständig für das Maibrauchtum ist der Katholische Burschenverein.

Schöffelding: Zu den wenigen Ortschaften im Landkreis, in denen jedes Jahr ein Maibaum aufgestellt wird, gehört Schöffelding. Ab 10 Uhr geht es los, zuständig für das Maibrauchtum ist der Katholische Burschenverein.

Schwifting: In der Schwifting wird heuer wie jedes Jahr ein Maibaum per Hand aufgestellt. Treffpunkt zum Aufstellen ist um 09.30 Uhr auf der Wiese über dem Kriegerdenkmal, Maibaumplatz (Dorfstraße), aufgestellt wird ab 10 Uhr.

Seestall: Die Aufstellung zum Festzug am nördlichen Seestaller Ortseingang erfolgt um 12.30 Uhr. Der Maibaum wird mit der Musikkapelle und den Seestaller Fahnenabordnungen zum Aufstellungsort am Dorfplatz begleitet und um 13 Uhr aufgestellt. Für Unterhaltung sorgt die Musikkapelle Asch und der Trachtenverein Seestall.

Unterfinning: In der Gemeinde Finning ist dieses Mal der Ortsteil Unterfinning für den Maibaum zuständig. Dort wird er ab 10 Uhr vor dem Gasthof "Fuchs und Has" aufgestellt.

Unterfinning: In der Gemeinde Finning ist dieses Mal der Ortsteil Unterfinning für den Maibaum zuständig. Dort wird er ab 10 Uhr vor dem Gasthof "Fuchs und Has" aufgestellt.

Untermühlhausen: Der Burschenverein Untermühlhausen beginnt um 9.30 Uhr mit dem Aufstellen des Baumes und lädt anschließend zur Maibaumfeier im Pfarrstadel mit musikalischer Unterhaltung durch die Musikkapelle Penzing ein.

