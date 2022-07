Landkreis Landsberg

vor 11 Min.

Hoher Besuch auf dem Hof

Plus Bundesagrarminister Cem Özdemir besucht mit Ludwig Hartmann einen Bio-Bauernhof in Kaufering. Dabei sollen eigentlich vorrangig die Jungbauern zu Wort kommen.

Von Vanessa Polednia

So viel Trubel erleben Mensch und Tier auf dem Naturlandhof Drexl wohl selten. Bauern und Landwirtinnen, Menschen aus Politik und Medien warteten im Schatten auf den hohen Besuch aus Berlin. Am späten Montagvormittag kam der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir (Grüne), auf dem Hof der Familie Drexl an. Parteikollege Ludwig Hartmann aus Landsberg, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag, hatte den Agrarminister in die Region eingeladen. Gemeinsam besuchten sie an diesem Tag zwei Betriebe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

