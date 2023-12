Hoher Dieselpreis: Landkreis Landsberg hilft Busunternehmen

Damit die Schulbusse auch künftig fahren, springt der Landkreis erneut finanziell ein. Doch die Unterstützung ist befristet.

Dass die Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Landsberg mit dem Bus zu den weiterführenden Schulen befördert werden können, dafür ist der Landkreis zuständig. Er beauftragt damit verschiedene Busunternehmen. Und die bitten jetzt erneut um finanzielle Unterstützung aufgrund steigender Dieselpreise.

Dieser Dieselpreisausgleich zur Unterstützung der in der Landsberger Verkehrsgemeinschaft (LVG) organisierten Busunternehmen wurde erstmals im März 2022 gewährt. Damals stieg der Dieselpreis aufgrund des Ukraine-Kriegs in die Höhe. Die finanzielle Unterstützung endete Ende Juli, bis dahin hatte der Landkreis rund 410.000 Euro beigesteuert.

In einem vom Vorsitzenden der LVG, Philip Schnappinger, unterzeichneten Schreiben wenden sich die Busunternehmen erneut an Landrat Thomas Eichinger. Zuletzt sei der Dieselpreis erneut gestiegen, durch die nächste CO₂-Steuerstufe, die ab Januar in Kraft trete, würde sich der Dieselpreis nochmals um zehn Cent pro Liter verteuern. „Diese extremen Kostensteigerungen können wir bei unseren Bestandsverkehren auf die Schnelle nicht umlegen und sind somit auf zusätzliche Ausgleichsleistungen angewiesen“, schreibt Schnappinger. Zukünftig werde man versuchen, diese Kosten bei Tariferhöhungen zu berücksichtigen und einzupreisen.

Die Busunternehmen bitten den Landrat um Unterstützung

Die LVG-Busunternehmen bitten den Landrat, den Dieselpreisausgleich rückwirkend vom 1. August 2023 bis zum Schuljahresende (31. Juli 2024) letztmalig erneut zu verlängern. In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses stellte Philipp Wenninger die Auswirkungen vor. Er ist im Landratsamt für den öffentlichen Nahverkehr zuständig. Der Landkreis müsse die Beförderung zu den weiterführenden Schulen sicherstellen. Sollten die Busunternehmen aufgrund der hohen Preise nicht mehr fahren können, müsste der Landkreis eine Notvergabe durchführen. „Die kostet ein Vielfaches der Summe des Dieselausgleichs“, so Wenninger. Als Beispiel nannte er die Notvergabe der Buslinien 60/61 (Landsberg-Geltendorf). Kosten seit November 2022: rund 672.300 Euro.

Bei einem unterstellten Dieselpreis von zwei Euro pro Liter würden die Kosten für den Dieselpreisausgleich für den Landkreis von Anfang September 2023 bis Ende Juli 2024 etwa 190.000 Euro betragen, rechnete Philipp Wenninger im Kreisausschuss vor. Die Kreisverwaltung schlug vor, den Indexpreis pro Liter schrittweise zu erhöhen. Landrat Thomas Eichinger sprach von einem „schwierigen Thema“. Mit dem Dieselpreisausgleich sichere der Landkreis eigentlich das Marktrisiko für die Busunternehmen ab, andererseits wolle man aber auch keine Buslinie schließen. „Der Patient darf nicht sterben“, so Eichinger. Dem schloss sich die Mehrheit im Kreisausschuss an und stimmte für die erneute finanzielle Unterstützung bis Ende des Schuljahrs.

