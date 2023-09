Landkreis Landsberg

Hund entlaufen, und nun? Ehrenamtliche suchen Haustiere anderer Menschen

Plus Zwei Frauen aus der Umgebung von Schongau retten jedes Jahr an die 100 Hunde, die nicht mehr nach Hause finden. Sie haben eine große Bitte an Menschen, die helfen wollen.

Von Vanessa Polednia

Ein Horrorszenario für jeden Hundebesitzer und jede Hundebesitzerin: Gerade hat man beim Spazierengehen noch die Zeit mit dem Vierbeiner genossen und aus einer Unachtsamkeit heraus ist das Tier plötzlich weg. Wenn die Stimme vom stundenlangen Rufen bereits versagt und die Dunkelheit keine Sicht mehr ermöglicht, ist die Verzweiflung groß – und Lea Kronmüller und Michaela Fichtl sind gefragt.

Die zwei Frauen aus Hohenfurch und Schwabniederhofen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau sind das Team Oberbayern des ehrenamtlichen Suchtrupps "Hund entlaufen Heidenheim" – und haben viel zu tun. In einem Umkreis von rund 50 Kilometern um Schongau kümmern sie sich um Anfragen verzweifelter Hundebesitzer oder melden sich aktiv auf Flyer gesuchter Hunde. Allein im vergangenen Jahr haben die Lehrerin und die Schneiderin sowie ihre Mitstreiter der anderen Teams im Kreis Heidenheim, Ulm und im Allgäu rund 100 Fälle angenommen – bei einer Aufklärungsquote von etwa 95 Prozent. Dass diese so hoch ausfällt, ist kein Zufall, sondern einem strategischen Vorgehen und vielen Stunden im ehrenamtlichen Einsatz geschuldet.

