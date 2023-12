Großfamilie, Künstler, Trainer: So feiern bekannte Landkreisbürger Weihnachten

Von Margit Messelhäuser, Vanessa Polednia - vor 18 Min. Artikel anhören Shape

Die Adventszeit ist für viele herausfordernd, so auch für diese inspirierenden Menschen aus der Region. Sie haben etwas gemeinsam: Sie freuen sich auf das Weihnachtsfest.

Eine Gebäudereinigungsfirma, eine Boulderhalle, sieben Kinder – und dann auch noch die Weihnachtsvorbereitungen: Wie man diese Aufgaben unter einen Hut bekommt und dabei auch noch ziemlich entspannt bleibt, erklärt Bianca Wasserle aus Kaufering. Gemeinsam mit ihrem Mann und SPD-Gemeinderat Markus Wasserle schafft sie diese organisatorische Meisterleistung. Die 34-Jährige schreibt das ganze Jahr über Listen; jeden Sonntag tagt zudem der Familienrat, sodass alle auf dem neuesten Stand über die Termine der kommenden Wochen informiert sind. Das ist auch zur Weihnachtszeit nicht anders. Die Geschenke und Dekoartikel kauft sie zudem schon Wochen vorher, denn ohne Vorplanung lässt sich eine Großfamilie schlecht managen, schildert sie.

"An Heiligabend hat die Kletterei von 7 bis 13 Uhr geöffnet", berichtet Wasserle, die auch die Betriebsleiterin der Boulderhalle ist. Normalerweise gibt es bei den Wasserles "Würstel, Sauerkraut und Kartoffelbrei". Für ihren Austauschschüler aus Japan, der zurzeit Teil der Familie ist, machen sie eine Ausnahme, kochen heuer ein Festessen mit Rinderrouladen, Blaukraut und Knödeln. "Wir nutzen das geschlossene Restaurant in der Kletterei für unser Familienessen, so bleibt unsere Küche sauber und mehr Platz ist auch", ist Wasserles pragmatische Lösung. Ein weiterer wichtiger Programmpunkt der Großfamilie: das gemeinsame Musizieren. Am ersten Feiertag und einzigen Schließtag der Freizeitanlage "machen wir mit dem anderen Teil der Familie einen Weihnachtsbrunch und unsere Kinder samt Besuch dürfen danach hemmungslos in der leeren Boulderhalle herumtoben. Darauf freuen sie sich schon das ganze Jahr", sagt die siebenfache Mutter.

