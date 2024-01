Im Dezember steigt die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Landsberg wieder

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Landsberg liegt bei 2,6 Prozent. Die Agentur für Arbeit blickt auf ein herausforderndes Jahr zurück.

Im Landkreis Landsberg waren im Dezember 1745 Personen arbeitslos und damit 89 mehr als im Monat zuvor. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Agentur für Arbeit Weilheim hervor.

Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 2,6 Prozent, was einen Anstieg um 0,2 Prozentpunkte bedeutet. Laut Agentur für Arbeit waren im Dezember im Kreis Landsberg 952 Männer und 793 Frauen arbeitslos. Es meldeten sich insgesamt 568 Personen neu oder erneut arbeitslos - 79 mehr als vor einem Monat. Außerdem meldeten sich 481 Männer und Frauen wieder aus der Arbeitslosigkeit ab. Dem Arbeitgeber-Service der Agentur Landsberg wurden 149 Arbeitsstellen neu als offen gemeldet. Dies führt zu einem Bestand von 1222 freien Arbeitsstellen in der Region Landsberg.

Die demografische Entwicklung sorgt für Herausforderungen

Für den Monat Dezember verzeichnet der gesamte Agenturbezirk Weilheim eine Arbeitslosenquote von drei Prozent (Anstieg um 0,1 Prozentpunkte). Rückblickend sei das abgelaufene Jahr erneut ein sehr bewegtes und herausforderndes gewesen und die verschiedenen Krisen und die Zuwanderung hätten ihre Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen, so die Geschäftsleitung in ihrem Resümee. „Angesichts der Bedingungen und Entwicklungen der letzten zwölf Monate ist es bemerkenswert, dass der Arbeitsmarkt so stabil und robust durch das vergangene Jahr kam“, sagt Markus Nitsch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Weilheim.

Für Herausforderungen sorgten vor allem weiterhin der Arbeitskräftemangel und die demografische Entwicklung, die eine deutlich alternde Bevölkerungsstruktur mit sich bringt und damit jährlich eine steigende Anzahl an Menschen, die in Rente gehen und damit dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. „Unter anderen Vorzeichen würde es sicherlich zu einem stärkeren Anstieg der Arbeitslosenquote kommen, aber trotz der multiplen Krise ist das Risiko, in unserer Region arbeitslos zu werden sehr gering. Und auch wenn sich die gemeldete Nachfrage nach neuen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern abgeschwächt hat, ist sie weiterhin hoch und der Arbeitsmarkt bleibt aufnahmefähig“, so Nitsch weiter. (AZ)

