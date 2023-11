Im Kreis Landsberg gibt es wieder mehr Corona-Nachweise

Plus Corona ist im Landkreis Landsberg auf dem Vormarsch, schwere Verläufe bleiben aber meist aus. Inzwischen ist das Virus einem grippalen Infekt gleichgestellt.

In der dunklen und kalten Jahreszeit ist das Immunsystem vieler Menschen geschwächt und so steigt auch die Zahl der Erkrankungen. Im Landkreis Landsberg wird dementsprechend auch wieder öfter das Coronavirus nachgewiesen, wie Dr. Birgit Brünesholz, Leiterin des Gesundheitsamts, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Die Infektionen haben inzwischen den gleichen Stellenwert wie andere geläufige Atemwegserkrankungen. Es gibt keine verpflichtenden Schutzmaßnahmen mehr und Eigenverantwortung ist gefragt.

Die Zeiten, als phasenweise täglich Hunderte Corona-Neuinfektionen - und nicht selten leider auch Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus - zu vermelden waren, sind vorbei. Laut Dr. Birgit Brünesholz werden dem Gesundheitsamt Landsberg derzeit etwa 30 Coronavirus-Nachweise pro Woche gemeldet - mit steigender Tendenz. Ausbruchsgeschehen in vulnerablen Einrichtungen wie Alten- oder Pflegeheimen liegen im Landkreis momentan nicht vor.