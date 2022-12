Landkreis Landsberg

vor 19 Min.

Im Kreis Landsberg ist man stolz auf das Ausbildungszentrum der Feuerwehr

Kreisbrandinspektor Robert Waldhauser führte durch das neue Ausbildungszentrum der Feuerwehren in Pürgen.

Plus Die Feuerwehren im Landkreis Landsberg sind stolz auf das neue Ausbildungszentrum in Pürgen. Dort können verschiedene Einsätze simuliert werden.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Das neue Feuerwehrausbildungszentrum in Pürgen ist offiziell eröffnet. Bei der Einweihung übergab der Landsberger Landrat Thomas Eichinger ( CSU) den symbolischen Schlüssel an Kreisbrandrat Christoph Resch. Lobende Worte wurden an dessen Vorgänger Johann Koller gerichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen