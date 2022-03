An dritter Stelle in Bayern: Im Kreis Landsberg steigt die Corona-Inzidenz stark an

Im Kreis Landsberg werden fast 400 Neuinfektionen gemeldet. Nur in zwei Regionen in Bayern ist die Inzidenz noch höher.

Im Landkreis Landsberg steigt die Corona-Inzidenz unvermindert an. Am Sonntagmorgen vermeldet das Robert-Koch-Insititut ( RKI) 395 neue Fälle von positiv auf das Virus getesteten Personen. Insgesamt haben sich damit seit Beginn der Pandemie im Kreis Landsberg 33.718 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) liegt am Sonntag bei 3259,8, am Samstag war sie noch mit 3015,2 angegeben worden. Bayernweit liegt Landsberg damit an dritter Stelle. Einzig in den Regionen Coburg und Bamberg werden mit 3467,0 und 3330,2 noch höhere Werte vom Institut vermeldet.

Wie das Landratsamt Landsberg mitteilt, befinden sich aktuell 3549 Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden, in Quarantäne, hinzu kommen 108 enge Kontaktpersonen. Als genesen gelten im Kreis Landsberg derzeit etwa 30.047 Personen. (lt)

Lesen Sie dazu auch