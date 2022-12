In Landsberg gibt es drei neue Kreisräte und eine neue Stadträtin

Nach zwei Rücktritten gibt es bei den Grünen neue Kreisräte und eine neue Stadträtin. Bei der CSU ist ein alter Bekannter wieder im Landsberger Kreistag.

In der letzten Kreistagssitzung dieses Jahres standen auch einige Personalien auf der Tagesordnung. So wurden drei neue Kreisräte vereidigt. Außerdem hat der aus der AfD ausgetretene Kreisrat Kurt Wacker eine neue politische Heimat gefunden. Und auch im Landsberger Stadtrat gibt es bei den Grünen eine personelle Änderung.

Gleich zwei neue Gesichter gibt es in der 15-köpfigen Kreistagsfraktion der Grünen: Sowohl Lennart Möller aus Landsberg als auch Miriam Anton aus Dießen hatten mit Verweis auf ihre beruflichen Verpflichtungen ihr Mandat zurückgegeben. Anton wurde, wie berichtet, im Landratsamt als Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik tätig. Für die beiden rücken Kilian Fitzpatrick aus Scheuring und Martin Erdmann aus Utting in den Kreistag nach. Beide sind auch im Kreisvorstand der Grünen tätig: Erdmann als Sprecher, Fitzpatrick als Kassenwart. Im Kreistag wird Fitzpatrick Antons Sitze im Kultur- und im Finanzausschuss übernehmen. Erdmann wird im Umwelt- und Mobilitätsausschuss tätig werden.

Der neue CSU-Kreisrat ist erst vor wenigen Monaten verabschiedet worden

In den Reihen der CSU-Fraktion war Ende November Heinrich Nadler aus Eresing gestorben. Für ihn rückt nun Clemens Weihmayer nach. Weihmayer, der 36 Jahre Bürgermeister in Obermeitingen war, ist auch im Kreistag kein Unbekannter: Erst im Sommer war er zusammen mit anderen bis 2020 tätigen Kreisräten bei einer Dampferfahrt auf dem Ammersee aus Anlass der Kreisgebietsreform vor 50 Jahren als Kreisrat verabschiedet und mit dem Goldenen Ehrenring des Landkreises geehrt worden. Weihmayer hatte dem Kreistag seit 1990 angehört. Nun kehrt er wieder in das Kreisparlament zurück.

Verstärkung hat in den vergangenen Wochen die bislang dreiköpfige Fraktion der Bayernpartei erhalten. Dieser hat sich Kurt Wacker angeschlossen. Wacker war 2020 als einziger Kandidat der AfD in den Kreistag gewählt worden. Im Frühjahr 2021 trat er aus der Partei aus. Vor Kurzem trat er nun der Bayernpartei-Fraktion bei.

Vereidigung in der Stadtratssitzung: Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (rechts) mit der neuen Stadträtin Heidi Reiser. Foto: Stadt Landsberg

Der Landsberger Lennart Möller gibt aus beruflichen Gründen nicht nur sein Amt als Kreisrat, sondern auch als Stadtrat auf. Erster Nachfolger wäre Jost Handtrack gewesen, der ebenso absagte wie Dr. Andreas Hartmann. Relativ kurzfristig vor der jüngsten Stadtratssitzung entschied sich dann die dritte Nachrückerin, Heidi Reiser, die Nachfolge von Lennart Möller zu übernehmen. Sie wurde von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) vereidigt. "Machen statt Motzen" und "Frauen in die Kommunalpolitik" - mit diesem Motto war Heidi Reiser 2020 in den Wahlkampf gegangen. Die Sozialpädagogin ist gemeinsam mit Martin Erdmann aus Utting Sprecherin des Kreisvorstands der Grünen.

