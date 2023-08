Im Landkreis Landsberg steigt die Zahl der Arbeitslosen

Im August liegt die Arbeitslosenquote bei 2,7 Prozent - ein Anstieg um 0,2 Prozentpunkt gegenüber dem Vormonat. Für diese Entwicklung gibt es mehrere Gründe.

Im Landkreis Landsberg ist die Zahl der Arbeitslosen im August gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Agentur für Arbeit Weilheim hervor.

Demnach waren im August 1846 Personen arbeitslos - 130 mehr als im Vormonat und 69 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 2,7 Prozent (2,5 Prozent im Vormonat). Laut Agentur für Arbeit waren im Bezirk Landsberg 947 Männer und 899 Frauen arbeitslos. Es meldeten sich insgesamt 557 Personen neu oder erneut arbeitslos und damit 23 mehr als vor einem Monat. Außerdem meldeten sich 429 Männer und Frauen wieder aus der Arbeitslosigkeit ab.

Es wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur Landsberg 234 Arbeitsstellen neu als offen gemeldet. Dies führt zu einem Bestand von 1398 freien Arbeitsstellen in der Region Landsberg.

Manche Unternehmen suchen nach wie vor Auszubildende

Der gesamte Agenturbezirk Weilheim verzeichnete im August eine Arbeitslosenquote von 3 Prozent, die damit ebenfalls um 0,2 Prozentpunkte steigt. Einerseits begründeten den Anstieg der Arbeitslosenzahlen vor allem die Jüngeren bis 25 Jahre, welche die Zeit nach Abschluss der Berufsausbildung oder Abitur bis zum Antritt der Arbeitsstelle oder des Studiums überbrücken, andererseits lasse er sich auch auf das in der Sommerpause gedämpfte Einstellungsverhalten der Firmen zurückführen, heißt es im Bericht der Arbeitsagentur. Doch auch wenn die Zahlen im aktuellen Berichtsmonat ein saisonal wiederkehrendes Abbild zeigten, das sich meist in den Folgemonaten wieder egalisiere, seien die Spuren der wachsenden wirtschaftlichen Problemlagen auf den Arbeitsmarkt nicht zu vernachlässigen.

Auf dem Ausbildungsmarkt zeigen sich laut Arbeitsagentur die Zahlen an unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern und unbesetzten Ausbildungsstellen zum Ausbildungsstart am Freitag, 1. September, nicht mehr so hoch wie im Bericht angegeben. Markus Nitsch, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Weilheim, bescheinigt: „Der Stichtagstermin, an welchem unsere statistischen Daten erhoben werden, liegt immer Mitte des Monats, in diesem Berichtsmonat bereits am 14. August. Für die zweite Monatshälfte können wir bereits aufgrund agenturinterner Berechnungen bescheinigen, dass die faktischen Zahlen zum 1. September noch einmal deutlich zurückgegangen sind.“ Dennoch gebe es noch Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen und Unternehmen, die Auszubildende einstellen möchten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch