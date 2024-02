Im Landkreis Landsberg wird das U27-Streetart-Stipendium vergeben

Ein Projekt soll junge Menschen im Kreis Landsberg auf ihrem künstlerischen Weg unterstützen. Dabei wird Wert auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt.

Jetzt wird es bunt: Das U27-Streetart-Stipendium ermöglicht es jungen Menschen zwischen 18 und 27 Jahren aus dem Landkreis Landsberg, Farben für drei Streetart-Werke zu bekommen. Die ausgewählten Stipendiaten erhalten laut einer Pressemitteilung 36 Sprühdosen, professionelle Schutzausrüstung und weitere Accessoires. Außerdem versprechen die Initiatoren einen Einführungs-Sprühkurs sowie die Möglichkeit, zusätzliche Farben aus einem Recycling-Projekt zu erhalten.

Während der Laufzeit des Stipendiums werden die Nachwuchskünstler begleitet und ihre Arbeit wird dokumentiert. Interessierte junge Menschen können sich bis Mittwoch, 20. März, bewerben. Mehr Informationen zu den Teilnahmebedingungen und Bewerbungsverfahren finden sich online unter www.erwa.one/open-calls.

Urbane Kunst soll in Landsberg sinnvoll entwickelt werden

Das Streetart-Stipendium stellt Nachhaltigkeit in den Vordergrund, um eine sinnvolle Entwicklung urbaner Kunst in Landsberg zu ermöglichen und junge Menschen auf ihrem künstlerischen Weg zu unterstützen. Durch ein Recyclingprojekt sollen überschüssige Wandfarben eingesammelt und für künstlerische Zwecke wieder benutzt werden. Mit den Sprühdosen, die in Deutschland hergestellt werden, werden Lieferwege kurz gehalten und sie werden fachgerecht entsorgt.

Das Stipendium wird laut der Pressemitteilung vom Kreisjugendring Landsberg getragen und unter der künstlerischen Leitung von „Erwa.One“ aka Vincent Göhlich umgesetzt. Weitere Sponsoren sind die VR-Bank Landsberg-Ammersee und der Sprühdosen-Laden Psychic Shop aus Augsburg. Das pädagogische Leitkonzept stammt von Vincent Göhlich. Er engagiert sich in Landsberg für die nachhaltige Entwicklung einer urbanen Kultur. (AZ)

Lesen Sie dazu auch