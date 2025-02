„Im Wirtshaus findet gelebte Gemeinschaft statt“: So steht es um die Wirtshauskultur in der Region

Auf einen kleinen Ratsch oder eine große Feier ins Wirtshaus gehen, in einigen Orten im Landkreis Landsberg ist das Geschichte, denn das Letzte seiner Art ist dort längst zugesperrt. Nicht so im fiktiven Hundsling, inmitten der oberpfälzischen Provinz, da konkurrieren gleich zwei davon miteinander. „Doch das Dorf ist zu klein für zwei Wirtshäuser“, findet Produzentin und Schauspielerin Christina Baumer in ihrer Rolle als Wirtin Magdalena, in ihrem ohne Filmförderung gedrehten Regiedebüt „Hundslinger Hochzeit“, das Station im Cineplex Penzing machte. Die Dehoga Bayern bewirbt „Hundslinger Hochzeit“ auf ihrer Homepage als Kinotipp. Wie steht es aktuell um die bayerische Wirtshauskultur in der Region?

Viele bayerische Wirtshäuser in der Region schließen

Gerne hätten die Kinobesucher im Anschluss an das Geschehen auf der Leinwand mit Christina Baumer und ihren Schauspielkolleginnen, deren Kommen angekündigt war, über das Wirtshaussterben und den Film diskutiert, doch die hatten abgesagt. Kurz vor Filmbeginn informierte Theaterleiterassistentin Milena Kretzschmer die enttäuschten Anwesenden. „Es tut uns leid, aber der Vorverkauf lief sehr schlecht und es war nicht zu erwarten, dass doch 50 Besucher kommen“, erklärte sie. Einige waren spontan gekommen.

Ein spontaner Wirtshausbesuch gestaltet sich da schwieriger. Denn die Dörfer auf dem Lechrainregion sind nicht bestens aufgestellt. In Penzing schloss etwa zum Jahreswechsel der Gasthof Frank; in den umliegenden Gemeinden sind etliche Gasthöfe zugesperrt oder nur sporadisch geöffnet. Helga Radek aus Schwabhausen, die mit ihrem Mann Sepp einen entspannten Kinoabend mit anschließender Diskussion genießen wollte, bedauert es sehr, dass in ihrem Heimatort beide Lokale geschlossen sind. „Im Wirtshaus findet gelebte Gemeinschaft statt“, so Helga Radek. Renate Fulde aus Weil ist dagegen mit der dortigen Situation sehr zufrieden. „Unser Landgasthof bietet viele Möglichkeiten.“

Dehoga-Umfrage: „Jeder dritte Wirt wird 2025 Verluste machen.“

Seit den späten 1960er-Jahren nehmen die klassischen Gaststätten im Freistaat kontinuierlich ab, wodurch den Dorfgemeinschaften ein wichtiger Treffpunkt verloren geht. In jüngster Zeit hat sich diese Entwicklung sogar dramatisch verstärkt. Ursachen wie Bürokratie, Fachkräftemangel und veränderte Freizeitgewohnheiten tragen dazu bei. Die Pandemie selbst verschärfte die Lage noch weiter und brachte auch etablierte Gastronomen in eine schwierige Situation. Das kann auch Philipp Krause bestätigen. Er ist Inhaber des Landhotels Endhart in Landsberg und Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga. Er spricht von einem Plus von 25 bis 30 Prozent bei den Lohnkosten im Vergleich zu 2019. Gleichzeitig seien die Realumsätze um 13 Prozent geschrumpft. Aktuell belastet die Branche zusätzlich die Anhebung der Mehrwertsteuer um zwölf Prozent auf wieder 19 Prozent – wie vor der Corona-Pandemie, sagt Krause. Diese würden vor allem Geringverdiener und Familien vom Essen gehen abhalten.

„Manche Regionen, etwa im Bayerischen Wald, sind mehr betroffen, bei uns funktionieren die Betriebe noch relativ gut.“ Doch jedes Wirtshaus, das schließt, so Krause, sei eins zu viel. Schließlich genieße jeder es, im eigenen Ort essen gehen zu können, oder auch nur für Feierabendbier vorbeizuschauen und sich mit anderen zu treffen, sagt der Hotelier. Und laut einer Dehoga-Umfrage rechne jeder dritte Wirt damit, in diesem Jahr Verluste zu machen, so Krause, der betont: „Das hatten wir schon lange nicht mehr.“

Doch der Dehoga-Vertreter sieht auch Positives. In den vergangenen Jahren sei den Menschen bewusster geworden, wie wichtig die lokale Gastronomie für das Gemeinschaftsgefühl ist. Krause freut sich zudem, dass in das Traditionsgasthaus Süßbräu in der Landsberger Altstadt wieder Leben eingekehrt ist. Auch dass immer mehr Kommunen Dorfgemeinschaftshäuser bauen, in denen wiederum Gastronomen einen Platz finden können, findet er sinnvoll, auch wenn Wirte hierbei an Eigenständigkeit einbüßten. Für die Zukunft wünscht sich die Krause unter anderem eine Rückkehr zu niedrigeren Mehrwertsteuer und Entbürokratisierung, damit der Wirt sich wieder mehr mit seinen Gästen anstatt Papierkram kümmern kann.

So kam der Film „Hundslinger Hochzeit“ beim Publikum im Penzinger Kino an

Den Niedergang einer Dorfkultur aufhalten und die Leute zusammenzubringen, ist auch Thema des Films. „Hundslinger Hochzeit“. Nachdem die alteingesessene Wirtin Rosi plötzlich tot auf der Straße liegt, sichert Dorfpolizistin Nadine (Barbara Weiß) den Tatort, weil Witwer Xaver (Walter Schuster) behauptet, die Konkurrentin Peggy (Judith Riehl) vom „Casa Toni“ sei schuld am Tod seiner Frau. Zur Beerdigung kehrt Tochter Magdalena (Christina Baumer) nach Hundsling zurück, um das elterliche „Rosi’s“ nach ihren Vorstellungen weiterzuführen.

Neben Charakterstudien der Dorfbewohner gibt es witzige Dialoge, ansonsten stehen der Wettstreit der beiden Wirtshäuser, bei dem mit harten Bandagen gekämpft wird, und die langsame Annäherung von Leni und Toni (Sandro Stocker), dem Sohn von Peggy, im Mittelpunkt. Tradition trifft Moderne, wird klischeehaft abgedeckt und dabei nichts ausgelassen, okkultische Rituale, Stimmen aus dem Jenseits und Zwangsstörungen, lösen Szenen mit einer latent korrupten Bürgermeisterin ab, die ein Verhältnis mit Peggy, der aus Berlin stammenden Wirtin, hat. Progressiv wird der freien Liebe in der Oberpfalz gefrönt. Magdalena vergnügt sich sowohl mit ihrem Freund Liam (Ben Plunkett-Reynolds), den sie von einer Ausbildung in London kennt und der nun einfach da ist, nicht nur um sie beim veganen Kochen zu unterstützen, als auch mit Toni, Peggys Sohn. Nebenbei küssen sich gelegentlich beide Männer. Am Ende tragen alle zur Konfliktlösung mit Happy End bei. Die meisten Kinobesucher in Penzing verlassen den Saal noch vor dem Abspann mit Kommentaren von „na ja“, bis „war doch ganz lustig“.