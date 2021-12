Immer mehr Omikron-Verdachtsfälle im Landkreis Landsberg

Vor einer Woche werden die ersten beiden Omikron-Verdachtsfälle im Kreis Landsberg bekannt. Das Landratsamt nennt nun die aktuellsten Zahlen zur neuen Virusvariante.

Die Corona-Variante Omikron ist auch im Landkreis Landsberg auf dem Vormarsch. Vor gut einer Woche gab Landrat Thomas Eichinger ( CSU) während einer Sitzung des Kreistags bekannt, dass es die ersten beiden Verdachtsfälle gebe. Wie Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, am Mittwochvormittag auf LT-Nachfrage mitteilt, sind es inzwischen 38.

Laut Müller handelt es sich jeweils um laborbestätigte und hochgradige Verdachtsfälle. "Man kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sich diese auch bestätigen werden." Die potenziellen Omikron-Fälle seien breit über den ganzen Landkreis gestreut.

Auch die Corona-Inzidenz steigt im Kreis Landsberg wieder

Einhergehend mit dem Anstieg der Verdachtsfälle der neuen Virusvariante, die erstmals in Südafrika nachgewiesen wurde, geht auch die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) im Kreis Landsberg wieder nach oben. Nachdem diese am Dienstag 144,6 betragen hatte, vermeldete das das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch einen Wert von 169,4.

