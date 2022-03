Landkreis Landsberg

vor 34 Min.

Impfpass manipuliert: Mann vor dem Landsberger Amtsgericht verurteilt

Ein gefälschter Impfpass beschäftigte das Amtsgericht in Landsberg.

Plus Ein Mann zeigt in einer Schondorfer Apotheke einen manipulierten Impfausweis vor, um so ein digitales Impfzertifikat zu erhalten. Welche Strafe ihn erwartet.

Von Dominik Stenzel

Erneut wollte sich im Landkreis Landsberg ein Mann in einer Apotheke ein digitales Impfzertifikat erschleichen. Nun befasste sich das Amtsgericht Landsberg mit dem Fall und verurteilte den Angeklagten zu einer saftigen Geldstrafe. Erst Ende Februar war es an selber Stelle zu einer ähnlichen Verhandlung gekommen.

