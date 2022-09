In der Prähistorischen Siedlung Pestenacker gibt es zwei Lager

Plus Um die Meinungshoheit in der prähistorischen Siedlung Pestenacker gibt es schon länger Zwist. Zwischen dem Förderverein und dem Landratsamt herrscht deshalb Funkstille. Jetzt steht sogar eine Umbenennung im Raum.

Im Kulturausschuss im Landratsamt Landsberg präsentierte Lejla Hasukic als Archäologin und Projektmanagerin ihren Sachstandsbericht zum Steinzeitdorf Pestenacker. Äußerst positiv blickt sie auf die vergangenen Monate und Veranstaltungen zurück und genauso optimistisch auch auf ihre zukünftigen Pläne. Der Vorsitzende des Fördervereins sieht das ganz anders.