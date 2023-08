Landkreis Landsberg

In der Zulassungsstelle in Landsberg war zuletzt mehr Geduld gefragt

Wer in die Zulassungsstelle am Landratsamt Landsberg möchte, muss vorher einen Termin vereinbaren.

Plus Der Unternehmer Tyll-Patrick Albrecht ist verärgert: Trotz Termins sollte er in der Zulassungsstelle des Landsberger Landratsamts lange warten.

Von Dominik Stenzel

Wer etwas in der Kfz-Zulassungsstelle in Landsberg zu erledigen hat, benötigt einen Termin. Einen solchen hatte Tyll-Patrick Albrecht für Anfang Juli auch ausgemacht. Und dennoch wurde ihm vor Ort mitgeteilt, dass er mit einer Wartezeit von ein bis zwei Stunden zu rechnen habe. Eine Menge Zeit, die der Unternehmer nicht aufbringen konnte. Auf Nachfrage teilt das Landratsamt mit, warum Kundinnen und Kunden zuletzt teils mehr Geduld aufbringen mussten.

Lange Wartezeiten sind in der Zulassungsstelle offenbar die Ausnahme. Laut Wolfgang Müller, Pressesprecher im Landratsamt, wurde eine Auswertung sämtlicher Vorgänge in den vergangenen drei Monaten vorgenommen. „Dabei ergab sich eine durchschnittliche Wartezeit von 4,5 Minuten. Die längste Wartezeit betrug in diesem Zeitraum 75 Minuten“, so Müller.

