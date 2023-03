In Igling endet ein Streit mit einer Schlägerei

Zuerst verbal, dann mit den Fäusten streiten sich zwei Männer vor einer Diskothek bei Igling. Die Security muss einschreiten.

Am frühen Sonntagmorgen gerieten zwei „Streithähne“ in der Diskothek Sommerkeller anfänglich verbal aneinander. Ein 19-Jähriger aus Kaufering schlug daraufhin einem 37-Jährigen aus Zusmarshausen, mit der Faust ins Gesicht. Da dieser stark betrunken war, fiel er nach hinten um und war kurz bewusstlos. Der Täter wurde von einem Zeugen festgehalten und wenig später von der Security an die Polizei übergeben. Den Mann, der nicht betrunken war, erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Beim Geschädigten musste vor Ort lediglich eine geschwollene und leicht „offene“ Lippe versorgt werden. (AZ)