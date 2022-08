In Landsberg können die besten Radfahrerinnen hautnah erlebt werden

Die European Championships stehen vor der Tür – das Straßenradrennen der Frauen startet in Landsberg. Die Stadt präsentiert das Rahmenprogramm - unter anderem mit Malik Harris.

Neun olympische Sportarten tragen vom 11. bis 21. August ihre Europameisterschaften im Rahmen der „European Championships“ in München aus. Dabei rückt auch Landsberg in den Fokus – denn am letzten Tag der Mammutveranstaltung fällt dort der Startschuss für das Straßenradrennen der Frauen. In einer Pressekonferenz stellten die Stadt und die Organisatoren nun ein umfangreiches und buntes Rahmenkonzept vor. Auch Olympiasiegerin Lisa Brennauer, die nach dem Wettkampf ihre Karriere beenden wird, war dabei. Warum für sie der Wettkampf am 21. August der perfekte Abschied ist.

An elf Tagen finden in München bei den European Championships Titelkämpfe in der Leichtathletik, im Beachvolleyball, Radsport (BMX, Bahnradfahren, Straßenradsport), Geräteturnen, Rudern, Sportklettern, Tischtennis und Triathlon statt. Insgesamt fallen 177 Medaillenentscheidungen – viele davon, knapp 50 Jahren nachdem die Olympischen Spiele dort ausgetragen wurden, im Olympiapark. Laut Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH, gehe es den Organisatoren gerade bei den „weitläufigeren Sportarten“ aber auch darum, zu zeigen, „wie schön das Umland ist.“ Und die tolle Altstadtkulisse in Landsberg biete sich für den Start des Straßenradrennens der Damen perfekt an.

Olympiasiegerin Lisa Brennauer beendet nach dem Rennen ihre Karriere

Rund 120 Teilnehmerinnen werden am Sonntag, 21. August, in Landsberg erwartet. Das Fahrerinnenlager befindet sich im Bereich Papierfleck/Mutterturm, nach einer Teampräsentation geht es dann am Hauptplatz los mit dem Rennen. Im Anschluss an eine Schleife über den Vorder- und den Hinteranger fahren die Sportlerinnen die Neue Bergstraße hinauf und weiter auf die Weilheimer Straße. Erst dort erfolgt auch die Zeitmessung. Über die Umgehungsstraße von Pürgen geht es weiter nach Hofstetten und über Obermühlhausen und Dettenschwang nach Dießen, ehe es am Starnberger See vorbei in Richtung Zielort München geht. Insgesamt absolvieren die Teilnehmerinnen 128 Kilometer.

Lisa Brennauer ist mehrmalige Weltmeisterin auf der Straße und der Bahn und wurde 2021 Olympiasiegerin in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn. Nach dem Straßenrennen bei den Europameisterschaften wird sie ihre Karriere beenden. Die gebürtige Kemptenerin hätte sich dafür – so nah an ihrer Heimat – keinen besseren Rahmen vorstellen können. Den Streckenabschnitt in Landsberg habe sich die 34-Jährige bereits angesehen und bei der Gelegenheit ein Eis am Lech gegessen. „Es ist insgesamt eine sehr schöne Strecke – nicht bergig, aber wellig. Es bietet sich an, durch eine Spitzengruppe etwas zu erreichen.“ Von Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) bekam sie als Glücksbringer – in Anlehnung an das beliebte Wildschweingehege im Wildpark – einen Plüschfrischling „Beppo“ überreicht.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl: Sport verbindet die Menschen

Baumgartl erwartet zu dem Wettkampf sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer in Landsberg. Sie freue sich, dass das Rennen dort startet: „Es ist ein Erlebnis, wenn die Fahrerinnen direkt an Einem vorbeifahren.“ Sport verbinde die Menschen über die Nationen hinweg – und aus der Lechstadt solle ein Zeichen des Friedens, der Freundschaft und des Zusammenhalts ausgehen.

Lesen Sie dazu auch

Anlässlich des Radrennens ist in Landsberg ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant, das Maren Speck vom Veranstaltungsmanagement vorstellte. Am Samstag, 20. August, wird beim Open Air „Lechstadt Live“ am Hauptplatz unter anderem Malik Harris auftreten. Der Landsberger vertrat im Mai Deutschland beim Eurovision Song Contest im italienischen Turin. Auch am Tag des Rennens gibt es mehrere Musik-Acts, ab 18.30 Uhr tritt die Singer-Songwriterin Claudia Koreck auf.

Ein mobiles Fahrradmuseum macht Halt in Landsberg

Die „Lechstadt Radlwoche“ beginnt bereits ab dem 12. August. Beispielsweise können Jung und Alt das Radfahren in einem Verkehrsgarten üben (17. bis 19. August), am Sportzentrum wird es eine Teststation für E-Bikes geben und ein mobiles Fahrradmuseum macht Halt in Landsberg (17. August). Nähere Informationen zum Programm finden sich auf der Webseite der Stadt Landsberg.

Marion Schöne von der Olympiapark München GmbH lobte bei der Pressekonferenz das breite Angebot in Landsberg. „Genau das wollen wir – der Breitensport und der Leistungssport sollen durch die European Championships verbunden werden und es soll den Menschen Spaß an der Bewegung vermittelt werden.“

Die offizielle Eröffnung der Multisportveranstaltung findet übrigens am Mittwoch, 10. August, im Olympiapark statt. Ab 18.30 Uhr versprechen die Veranstalter eine fantastische Atmosphäre und eine audiovisuelle Gesamtinszenierung, die Lust auf mehr macht. Marion Schöne hofft, dass dann auch möglichst viele Menschen aus der Region Landsberg dabei sein werden.