In Landsberg wird ein wegweisender Beschluss zur Fuchstalbahn getroffen

Weilheim-Schongau legt vor, Landsberg zieht nach: Der Kreisausschuss hat sich erneut für Personenzüge auf der Fuchstalbahn ausgesprochen.

Bei vielen Menschen in der Region besteht der Wunsch, dass auf der Fuchstalbahn wieder Personenzüge fahren. Die Befürworter einer Reaktivierung sahen es als wichtigen Schritt an, als der Kreistag in Weilheim-Schongau Ende des vergangenen Jahres die entsprechenden Bedingungen der bayerischen Staatsregierung anerkannt hat. Nun stand das Thema auch im Landsberger Kreisausschuss auf der Tagesordnung.

Die Bedingungen für eine Wiederinbetriebnahme sehen vor, dass sich der Aufgabenträger vertraglich dazu verpflichtet, ein mit dem Freistaat Bayern abgestimmtes Buskonzept im Bereich der Strecke umzusetzen. Ein Bahnunternehmen muss zudem bereit sein, die Strecke und die Stationen mindestens zwölf Jahre zu betreiben – die Kosten dürfen dabei nicht höher sein, als sie es bei der DB Netz wären. Die Infrastruktur ist zudem ohne Zuschuss des Freistaats in einen Zustand, der einen attraktiven Zugverkehr ermöglicht, zu versetzen.

Wie viele Menschen würden die Fuchstalbahn täglich nutzen?

Als besonders hohe Hürde galt in der Vergangenheit das sogenannte 1000-Kriterium. Im Fall der 29 Kilometer langen Strecke der Fuchstalbahn, die bis 1984 für den Personenverkehr genutzt wurde, müssen Fahrgäste zusammen 29.000 Kilometer pro Tag fahren. Das wird erreicht, wenn 1000 Personen die ganze Strecke zwischen Landsberg und Schongau fahren. Sind Reisende nur auf einem Teil der Strecke unterwegs, muss die Fahrgastzahl entsprechend höher sein, damit am Ende der vorgegebene Wert erreicht wird.

Der Kreisausschuss erkannte die Bedingungen für eine Wiederinbetriebnahme der Fuchstalbahn für den Personenverkehr einstimmig an. Dadurch werde klargemacht, dass eine Reaktivierung der Strecke nicht am Landkreis Landsberg scheitern werde, sagte Landrat Thomas Eichinger (CSU). In dem Beschluss ist außerdem vermerkt, dass sich für die Landkreise durch diesen keine finanziellen Verpflichtungen hinsichtlich der Ertüchtigung der Schieneninfrastruktur ergeben. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft soll nun unter anderem analysieren, ob die Fuchstalbahn auch tatsächlich genügend Fahrgäste nutzen würden.

Bereits im Jahr 2019 hatten sich die beiden Kreistage in Landsberg und Weilheim-Schongau dafür ausgesprochen, dass auf der Fuchstalbahn wieder Personenzüge fahren. Bayerns Verkehrsministerium reichten diese Grundsatzbeschlüsse jedoch nicht aus, da darin jeweils die Anerkennung der vier besagten Bedingungen fehlte.

Lesen Sie dazu auch