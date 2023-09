In Thaining und Greifenberg wird die Freibadsaison verlängert

Der Landkreis gönnt den Badbesuchern noch ein paar Tage mehr. Warum das Naturfreibad in Kaufering sofort schließen muss.

Der Landkreis Landsberg hat sich dazu entschlossen, aufgrund der anhaltend guten und stabilen Wetterlage, die Freibadesaison in den beliebten Sommerbädern Thaining und Greifenberg bis einschließlich Samstag, 16. September, zu verlängern. Schlechte Nachrichten gibt es dagegen aus Kaufering. Dort muss das Naturfreibad wegen erhöhter Keimbelastung sofort geschlossen werden.

Ursprünglich war das Ende der Freibadesaison für Montag, 11. September, geplant. Die Entscheidung zur Verlängerung der Saison biete den Badegästen die Möglichkeit, noch einige zusätzliche Schwimmbadtage zu genießen, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamts.

Das Inselbad in Landsberg schließt ab Dienstag

Wie die Bäderleitung des Lechtalbads in Kaufering bekannt gibt, muss das Naturerlebnisbecken ab sofort geschlossen werden. Dieser Schritt erfolge auch in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Denn bei einer routinemäßigen Entnahme von Wasserproben seien Grenzwertüberschreitungen von Keimen festgestellt worden.

Nicht betroffen ist laut Mitteilung der Kleinkinderbereich, denn dort wurde keine Keimbelastung gemessen. Der für Sonntag, 10. September, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geplante Familien- und Gesundheitstag im Lechtalbad in Kaufering findet jedoch – in leicht abgespeckter Form – statt.

Hallenbad und Sauna des Lechtalbads werden laut Landratsamt hingegen planmäßig ab Dienstag, 12. September, für voraussichtlich 14 Tage geschlossen bleiben. Diese Schließung sei notwendig, um die üblichen herbstlichen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.

Auch das Inselbad in Landsberg, das die Stadtwerke betreiben, wird wie geplant am letzten Ferientag, am Montag, 11. September, ein letztes Mal für diese Saison öffnen. Dann aber bereits um 9 Uhr. (AZ)