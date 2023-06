Innungsversammlung: Zimmerer und Holzbauer blicken positiv in die Zukunft

Bei der Innungsversammlung in Kaufering steht die Gewinnung von Auszubildenden im Mittelpunkt. Wie das gelingen soll.

Bei der Mitgliederversammlung der Zimmerer- und Holzbauinnung Landsberg in der Kletterei in Kaufering berichtete Obermeister Stefan Fichtl über die Aktivitäten der Innung in den vergangenen Monaten und gab einen Ausblick auf bevorstehende Ereignisse. Ein besonderes Augenmerk werde dabei auf die Gewinnung von Auszubildenden gelegt.

Am 12. Juli wird laut Fichtl eine Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler an der Fritz-Beck-Mittelschule mit einem besonderen Ereignis stattfinden. Zimmerermeister Richard Betz kommt mit seinem Theaterstück „Hand und Werk – oder wie finde ich meinen eigenen Weg im Leben“ nach Landsberg und schildert dabei, wie er seinen Weg zunächst über eine akademische Ausbildung ins Handwerk gefunden hat. Mehr dazu findet sich unter https://www.zimmerer-bayern.de/startseite/theatertour-2023-richard-betz.html

Ein "Tag der Ausbildung" im Landkreis Landsberg

Eine weitere Neuerung in diesem Jahr wird sein, dass am 22. November ein „Tag der Ausbildung“ stattfindet. Diese Veranstaltung wurde von Kreishandwerksmeister Markus Wasserle, der bei der Innungsversammlung anwesend war, näher erläutert. Schülerinnen und Schüler der Landkreisschulen kommen an diesem Tag über eigens dafür organisierte Buslinien in verschiedene Betriebe und können sich dort über deren Berufsbild vor Ort informieren. Zur Durchführung dieser durch die Kreishandwerkerschaft organisierten Veranstaltung haben sich bereits erste Betriebe der Zimmerer- und Holzbauinnung bereit erklärt.

Abgerundet wurde die Veranstaltung, bei der laut Pressemeldung ein durchweg positives Stimmungsbild der Holzbaubranche zu spüren war, durch einen Vortrag von Martin Paul Gorchs vom Landesinnungsverband des bayerischen Zimmererhandwerks zum Thema „Bayerische Bauordnung – aktuelle Punkte und wichtige Highlights“. (AZ)

Lesen Sie dazu auch