Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Intel-Absage für Penzing: Das sind die Reaktionen

Der Chiphersteller Intel plant eine neue Fabrik in Europa. Der Standort Penzing kommt dafür aber offenbar nicht in Frage.

Plus Lange war der ehemalige Fliegerhorst in Penzing als Standort für den Chiphersteller im Gespräch. Jetzt hat sich der US-Konzern offenbar für Magdeburg entschieden. So fallen die Reaktionen im Landkreis Landsberg aus.

Von Dominik Stenzel Margit Messelhäuser Vanessa Polednia Thomas Wunder

Der Chiphersteller Intel wird seine neue Fabrik wohl doch nicht auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts in Penzing errichten. Der US-Konzern hat sich offenbar anders entschieden und plant, seine Chip-Fabrik in Magdeburg zu errichten. Das meldet der MDR. Die Entscheidung soll kommende Woche offiziell bekannt gegeben werden. Wie reagieren Befürworter und Kritiker der Ansiedlung aus dem Landkreis Landsberg auf die Nachricht? Unsere Redaktion fragt bei Kommunalpolitikern und dem Bund Naturschutz nach.

