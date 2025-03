Interkommunale Zusammenarbeit im Klimaschutz

Die 17 Kommunen aus dem Begegnungsland Lech-Wertach und der Integrierten Ländlichen Entwicklung „Zwischen Lech und Wertach“ entwickelten in Zusammenarbeit mit dem bifa Umweltinstitut Augsburg einen interkommunalen Energienutzungsplan und eine kommunale Wärmeplanung. Ziel war es, sich auf die energetischen Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten und den Klimaschutz voranzutreiben, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu gehören mit Igling und Obermeitingen auch zwei Gemeinden aus dem Landkreis Landsberg.

Diese Kooperation, die in dieser Größenordnung in Bayern einzigartig sei, wurde aufgrund bestehender Zusammenarbeit beschlossen. Die Beauftragung des bifa Umweltinstituts erfolgte zur Erstellung eines Energienutzungsplans und einer Wärmeplanung, unterstützt mit rund 100.000 Euro durch Fördermittel des Freistaats Bayern. Nach anderthalb Jahren wurden die Ergebnisse den Stadt- und Gemeinderäten präsentiert.

Auch kleinere Gemeinden sollen Klimaschutz-Maßnahmen ausführen können

Die Studie beleuchtet die aktuelle Energiesituation und zukünftigen Bedarf, identifiziert Potenziale regenerativer Energieversorgung und benennt Fokusgebiete für leitungsgebundene Wärmeversorgung. Ein Transformationspfad zur Klimaneutralität und konkrete Klimaschutzmaßnahmen wurden vorgeschlagen. Zudem wurden Schwerpunkte wie Grüngut-Verbund, Wärmeverbundoptionen und Tiefengeothermie berücksichtigt.

Die Pläne beinhalten Maßnahmenvorschläge, anhand derer die Kommunen ihre nächsten Schritte planen können. Laut Raphael Morhard, Geschäftsführer des Begegnungslands Lech-Wertach, bieten sich Verbundlösungen an. Der Königsbrunner Bürgermeister Franz Feigl hebt hervor, dass die Planungsvorgaben frühzeitig erreicht wurden und auch kleinere Gemeinden diesen Weg mitgehen können, was zu einer effizienten Umsetzung führte.

Das sagt Iglings Bürgermeister Günter Först zum Projekt: „Wir haben uns an der Kooperation beteiligt, da gemeinsames Handeln effektiver und kostengünstiger ist. Aus unserer Sicht kann die Kooperation in Zukunft dazu beitragen, in einer Region gemeindeübergreifende Lösungen unter anderem im Energiebereich zu verwirklichen, um so auch die Wertschöpfung in der Region zu behalten.“ Nur im Verbund, etwa in einer Kooperation, seien kleinere Gemeinden in der Lage, die größer werdenden Herausforderungen zu stemmen, teilt Först auf Nachfrage unserer Redaktion mit. (AZ)