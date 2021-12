Inzidenzwert über 500 im Kreis Landsberg - dutzende Corona-Infektionen

Die Corona-Lage im Landkreis Landsberg: wieder einige neue Infektionen, Inzidenzwert weiter über 500.

Im Vergleich zum Dienstag sind im Landkreis Landsberg 83 neue Corona-Infektionsfälle registriert worden. Das geht aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts ( RKI) vom Mittwochmorgen hervor. Der Inzidenzwert (Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) liegt bei 525,5.

Deutschlandweit wurde in der vierten Welle ein neuer trauriger Wert erreicht: Binnen 24 Stunden wurden 527 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert - so viele wie noch nie seit Februar. Außerdem gab es fast 70.000 neue Infektionen. Seit Pandemiebeginn gab es im Landkreis Landsberg 105 Todesfälle, bei denen Menschen mit oder an Covid-19 starben.

